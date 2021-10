Kryzys migracyjny. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa do działania Rzecznika Praw Dziecka

Prezes NRA Przemysław Rosati zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka ws. dzieci przebywających w rejonie granicy Polski i Białorusi. Wezwał go do udzielenia im ochrony i pomocy humanitarnej.

Jak czytamy na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej, jej prezes zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej. Przemysław Rosati podkreślał przy tym, że konieczne jest niezwłoczne podjęcie interwencji w sprawie stosowania procedury push back, wykorzystywanej również wobec matek z dziećmi. Szef NRA podkreślał, że niehumanitarne jest zawracanie uchodźców do granicy państwowej. Szczególnie w sytuacji, gdy są to wycieńczone tułaczką matki i przerażone dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed represją i w obawie o swoje życie, szukając schronienia w rozwiniętych, cywilizowanych miejscach. W jego ocenie metoda push back narusza prawa i godność człowieka. Jest „wbrew wartościom, które pielęgnuje Adwokatura”. Rosati przypominał, że zarówno Konstytucja RP, jak i Konwencja Genewska oraz Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązują Polskę do ochrony najsłabszych. Rzecznik Praw Dziecka z kolei ma stać na straży praw dziecka niezależnie od jego pochodzenia i narodowości. Czytaj też:

