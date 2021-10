Caritas Diecezji Płockiej musi zwrócić PFRON 19 mln zł. To środki wyłudzone z unijnych dotacji

Przypomnijmy, że sprawa sięga aż lat 2006-2008, kiedy to PFRON przekazał Caritas Diecezji Płockiej kilkanaście mln zł z unijnych dotacji. Pieniądze miały zostać przeznaczone na kilka programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W zarządzaniu pieniędzmi pojawiały się jednak coraz większe luki, o których pisały „Wprost” i „Gazeta Wyborcza”. W 2009 r. na podstawie publikacji „Wprost” śledztwo w Caritas wszczęła prokuratura. Nieprawidłowości skłoniły ostatecznie PFRON do wejścia na sądową ścieżkę. Toczące się od 11 lat procesy przegrał właśnie Caritas Diecezji Płockiej – informuje OKO.press.

Caritas Diecezji Płockiej musi zwrócić aż 19 mln zł

Jak wynika z ustaleń serwisu, pierwszy prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w kwietniu 2021 roku, a drugi we wrześniu tego samego roku. Łączna kwota, którą teraz Caritas musi oddać to 19 mln zł – 11 mln zł dotacji i 8 mln zł odsetek (liczonych od 2013 roku).

Za sprzeniewierzenie środków nie odpowie jednak ks. Jerzy Z., który był odpowiedzialny za współpracę między Caritasem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z publikacji „Gazety Wyborczej” można się dowiedzieć, że sprawa księdza się przedawniła, co oznacza, że uniewinniono go od zarzutów związanych z niedopełnieniem obowiązków. Skazano go natomiast za zlecanie podrabiania dokumentów finansowych i przedkładania ich PFRON – czytamy. Karą był rok więzienia i 20 godzin prac społecznych miesięcznie.

Czytaj też:

Premier Czech Andrej Babisz ma poważne kłopoty. Chodzi o rzekomy przekręt na 2 mln euro