„Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt”. TVN24 ujawnia kontrowersyjne nagranie

Chodzi o Grzegorza P. – policjanta, który za czasów, gdy Mariusz Kamiński był szefem CBA, piastował funkcję jego doradcy. Później P. objął funkcję dyrektora zarządu operacyjno-śledczego w CBA, a po przejęciu władzy przez PiS, został szefem działu bezpieczeństwa w PKP Cargo Connect.

Nazwisko P. pojawiło się również przy okazji głośnego ułaskawienia. Były współpracownik Kamińskiego był bowiem wraz z Kamińskim ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę po nieprawomocnym wyroku ws. nieprawidłowości przy śledztwie dotyczącym afery gruntowej. Jak się jednak okazuje, na tym kontrowersje wokół P. się nie kończą.

TVN24 ujawnia aferę z udziałem „człowieka Kamińskiego”

Reporterzy „Superwizjera” TVN24 Łukasz Frątczak i Jakub Stachowiak dotarli do nagrania, na którym grupa mężczyzn omawia plan wielkiego przemytu papierosów do Europy. Jednym z bohaterów nagrania jest z kolei P. – podaje TVN24. Dziennikarze wskazują także, że nagranie od kilku lat jest w posiadaniu polskich służb specjalnych, jednak do tej pory nikt nie wszczął dochodzenia w tej sprawie. Dziennikarze sugerują, że „nietykalność” P. wynika z faktu, że jest bliskim współpracownikiem Kamińskiego i wie wiele rzeczy, które mogłyby zaszkodzić politykowi.

– Grzesiek ma taką wiedzę na temat tego, co się działo w CBA za Kamińskiego, że jest praktycznie nietykalny. Wszystkie operacje: Kwaśniewcy, Pazurowa, Sawicka, to wszystko było w jego wydziale i pod jego nadzorem. Jakby on zaczął gadać, to Kamiński miałby ciepło – powiedział dziennikarzom anonimowy informator.

Co przedstawia nagranie?

Na nagraniu ujawnionym przez TVN24 Grzegorz P. rozmawia z trzema mężczyznami w Dubaju. Są to: Igor T. (domniemany boss największej mafii vatowskiej w Polsce), Michał B. (przemytnik) i Marcin K. (były oficer CBA). W trakcie rozmowy mężczyźni omawiają plan przemytu kontenera z papierosami i ustalają, ile łapówek trzeba zapłacić w gdańskim porcie. Gdy jeden z mężczyzn zastanawia się, jak nie wpaść, P. mówi: Przypilnujemy, żeby tam wszystko szło, jak trzeba„. Nie jest jasne, czy do przestępstwa ostatecznie doszło. Wiadomo jednak, że próby wyjaśnienia sprawy nikt nie ruszył.

