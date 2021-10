Zwłoki kobiety i dziecka wyłowione z Narwi. Nowe informacje

W sobotę rano media obiegła informacja o zwłokach dziecka znalezionych około 6 rano w miejscowości Kacice w powiecie Pułtuskim. Cztery godziny później z rzeki wyłowiono ciało kobiety. Zwłoki znaleziono w odległości około pięciu kilometrów, w miejscowości Strzyże.

Ciało kobiety i dziewczynki w Narwi. Kim były ofiary?

Jak poinformowała Monika Kosińska-Kaim z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, na ciałach ofiar nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń. Okoliczności ich śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Kobieta ani dziewczynka nie miały przy sobie dokumentów.

Z najnowszych informacji, które przekazuje Wirtualna Polska, wynika jednak, że zmarłe to 6-letnia dziewczynka (portal pultusk24.pl podaje, że dziecko miało 5 lat – red.) i jej 39-letnia matka. Służby twierdzą, że ciała znajdowały się w wodzie od kilku – kilkunastu godzin. To oznaczałoby, ze do tragedii doszło w piątek późnym wieczorem.

– Biorąc pod uwagę cechy antropologiczne, te dwie osoby są do siebie podobne. Wstępnie możemy przypuszczać, ze to może być mama i dziecko – mówiła Monika Kosińska-Kaim z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Lokalna policja informowała, że nie otrzymała żadnego zgłoszenia o zaginięciu kobiety i dziecka.

