Straż Graniczna o 398 próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Pokazano zdjęcia z Usnarza

W codziennym raporcie Straż Graniczna podaje, że zatrzymanych zostało 39 osób, które nielegalnie przedostały się na teren Polski. Jest wśród nich 29 obywateli Iraku, 3 obywateli Syrii oraz dwóch obywateli Libanu. Wpadła także trójka przemytników ludzi – są to obywatele Syrii, Niemiec i Ukrainy. Łącznie w sobotę zanotowano 398 prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej.

W niedzielę Straż Graniczna pokazała też zdjęcia wykonane w trakcie patrolu samolotem w okolicy miejscowości Usnarz Górny. Wieś stała się symbolem początku kryzysu migracyjnego na polskiej wschodniej granicy. To tam obozowisko założyła grupa migrantów, których nie chcą przepuścić na teren Polski nasze służby.

ETPC ponagla Polskę ws. migrantów z Usnarza

Europejski Trybunał Praw Człowieka 28 września rozszerzył środki tymczasowe w sprawie tej grupy. Polska została zobowiązana do umożliwienia cudzoziemcom kontaktu z prawnikami. Wcześniej nasz kraj został zobligowany do zapewnienia koczującym na granicy wody, żywności, opieki medycznej i, jeśli to możliwe, tymczasowego schronienia. Reżim białoruski we wrześniu odmówił wjazdu polskiego konwoju z pomocą humanitarną.

W ponad 180 miejscowościach w pasie przygranicznym z Białorusią na terenie województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy, który pod koniec września został przedłużony o kolejnych 60 dni. Na terenie obowiązuje szereg restrykcji, m.in. zakaz pracy mediów.

