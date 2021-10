Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nowe informacje ws. pościgu za sprawcą

W sobotę 2 października w miejscowości Niemcza w powiecie dzierżoniowskim na Dolnym Śląsku doszło do strzelaniny, w wyniku której zmarł 35-letni mężczyzna. Regionalny portal doba.pl podał, że do tragedii doszło ok. godz. 22 w pobliżu rynku. Na podstawie zgromadzonego materiału dziennikarze wspomnianego źródła zakładają, że prawdopodobnie strzelanina zaczęła się od zwrócenia uwagi jednemu mężczyźnie przez innego.

Strzelanina na Dolnym Śląsku. RMF FM: Sprawca został zatrzymany

O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby. Na miejscu pojawili się technicy policyjni. Czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora. Interweniowali również ratownicy z pogotowia. Niestety mimo udzielonej pomocy 35-latek zmarł.

Jak dzień później nieoficjalnie poinformowało rmf24.pl, agresorem był 34-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go na terenie jednej ze stacji paliw w powiecie zgorzeleckim – podaje portal rozgłośni. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

