Protest podczas rozdania Nagrody Literackiej Nike. „Faszystowskie gó***”

3 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie po raz 25. przyznana została Nagroda Literacka Nike. Po godz. 21:00 przewodnicząca jury konkursu poinformowała, że Nagrodę Literacką Nike 2021 zdobywa Zbigniew Rokita za „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku".

Podczas gali nie zabrakło nawiązań do obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Przed prezentacją tegorocznych nominacji zgromadzona w BUW publiczność pokazała kartki, na których wypisano imiona oraz wiek dzieci z Michałowa, które miały zostać odesłane przez funkcjonariuszy SG.

– Chcielibyśmy, żeby to był wieczór beztroski i radosny, ale państwa swego rodzaju manifestacja, która rozpoczęła ten wieczór, te pytania, które zadają państwo na kartkach, to są sprawy, których nie możemy oczywiście po prostu zostawić za drzwiami. To są sprawy, które oczywiście budzą sprzeciw nas wszystkich. Te pytania, które są na kartkach, te pytania, które nie mają odpowiedzi, ale na które odpowiedzi muszą się znaleźć – skomentowała prowadząca galę Grażyna Torbicka.

Do działań polskiego rządu przy granicy nawiązali także artyści. Nominowana za książkę „Lajla znaczy noc” Aleksandra Lipczak odczytała natomiast list grupy Rodziny bez granic.

Grzegorz Piątek, który mógł otrzymać nagrodę za książkę „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944 – 1949” porównał obecną sytuację do okresu wojennego. – W tej książce jest być może iskierka nadziei, albo ważna lekcja. Jej bohaterowie w najgorszym czasie naszej historii, podczas wojny, wyobrażali sobie to lepsze miasto. I kiedy przyszedł ten dzień, kiedy mogli zacząć działać, wyrwali się do roboty i zaczęli to lepsze miasto budować – powiedział autor.

– Myślę, że tego powinniśmy się od nich uczyć, tego optymizmu, nadziei, entuzjazmu, który pozwala to zrobić. To całe faszystowskie gó***, w którym w tej chwili się znajdujemy, też się kiedyś skończy. Bądźmy gotowi od pierwszego dnia tę rzeczywistość sobie budować – dodał.

