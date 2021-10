Niemal 90 proc. Polaków chce pozostać w Unii. Najnowszy sondaż

Ipsos na zlecenie OKO.press i „Gazety Wyborczej” zbadał, jaki jest stosunek Polaków do przynależności do Unii Europejskiej. 88 proc. ankietowanych stwierdziło, że chce pozostać we Wspólnocie. W badaniu zapytano również o obawy związane z ewentualnym opuszczeniem Unii.

Polacy boją się polexitu?

Przypomnijmy, że temat polexitu był jednym z głównych we wrześniowej debacie publicznej. Wszystko za sprawą dwóch wypowiedzi polityków PiS: wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego i posła Marka Suskiego. Politycy wypowiadali się przy okazji toczącego się między Polską a Unią sporu, który ich zdaniem jest zdominowany przez niewspółmierne względem Polski działania unijnych instytucji. Suski mówił m.in. o „brukselskim okupancie”, a Terlecki sugerował „rozwiązania drastyczne”. PiS odcinało się później od tych słów, zapewniając, że do żadnego polexitu nie dąży.

Obawy ankietowanych, że Polska mogłaby wyjść z Unii nie ucichły jednak po wspomnianych zapewnieniach. 48 proc. Polaków obawia się takiego scenariusza. Również 48 proc. odpowiedziało z kolei, że nie ma obaw związanych z taką ewentualnością.

Czytaj też:

Rafał Trzaskowski ostro krytykuje PiS. Mówi o działaniach „rodem z czasów faszystowskich”