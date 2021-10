Czerwony piorun na kościele i oblanie policjanta farbą. Akt oskarżenia przeciwko aktywistce Strajku Kobiet Klementynie S.

Jest akt oskarżenia przeciwko jednej z czołowych aktywistek Strajku Kobiet Klementynie S. – informuje m.in. PAP. Do warszawskiego sądu skierowano dwa oskarżenia. Dotyczą one namalowania czerwonego pioruna na kościele, oblania policjanta farbą i wtargnięcia do siedziby TK.

Pisarka i aktywistka Strajku Kobiet Klementyna S. jest jedną z czołowych postaci protestów, które przetoczyły się przez Polskę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji embriopatologicznej. Przypomnijmy, że Trybunał zdecydował o usunięciu jednej z przesłanek zezwalających na dokonanie aborcji. Z prawa zniknęła przesłanka, w ramach której kobieta mogła usunąć tzw. ciążę embriopatologiczną, w której płód wykazuje ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia. Teraz, podaje TVP Info, a informację potwierdza również Polska Agencja Prasowa, Klementyna S. została oskarżona o kilka przestępstw, których miała się dopuścić podczas ówczesnych wydarzeń. Warszawska prokuratura prowadzi dwa postępowania w jej sprawie. Klementyna S. oskarżana m.in. o namalowanie na zabytkowym kościele czerwonego pioruna Klementyna S. miała, twierdzi prokuratura, naruszyć nietykalność cielesną policjanta poprzez oblanie go czerwoną farbą. W wyniku tej sytuacji, podaje prokuratura, mundur policjanta został całkowicie zniszczony. Chodzi o zdarzenie z końca stycznia 2021 roku. Aktywistkę oskarżono również o to, że wdarła się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie aktem oskarżenia objęto jeszcze dwie inne osoby: Przemysława S. i Łukasza S. W odrębnym postępowaniu Klementynę S. oskarża się o namalowaniu na elewacji kościoła czerwonego pioruna – symbolu Strajku Kobiet. Kościół pod wezwaniem św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie, o którym mowa, jest od 1965 roku wpisany na listę zabytków. Czytaj też:

