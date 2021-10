Bójka w samolocie lecącym do Gdańska. Pasażer przywiązany do fotela

Dyżurny Straży Granicznej otrzymał 1 października zgłoszenie o bójce między dwoma mężczyznami, do której doszło na pokładzie samolotu rejsowego z Islandii do Gdańska Rębiechowo. Na miejsce wysłano patrol funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych.

Jak ustalono, za zamieszanie odpowiedzialnych było dwóch Rosjan, którzy kilkukrotnie opuszczali swoje miejsca, nie reagowali na polecenia załogi oraz wzajemnie się prowokowali.

Bójka dwóch Rosjan podczas lotu z Islandii do Gdańska

Jeden z mężczyzn był tak agresywny, że trzeba było go obezwładnić i przywiązać do fotela. Nie wiadomo, czy podróżni znali się przed wejściem na pokład samolotu, ani co dokładnie doprowadziło do tak ostrego sporu.

Finalnie krewcy pasażerowie zakończyli podróż w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wyprowadzili ich na płytę lotniska. Za niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego mężczyźni zostali ukarani mandatami. 35-latek trafił do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Badanie wykazało u niego 1,71 promila alkoholu.

