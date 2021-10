Zmiana czasu na zimowy 2021. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu od lat spędza sen z powiek Polaków. Niestety obecnie niewiele wskazuje na to, że zabieg manipulowania wskazówkami zegarów przejdzie do lamusa. Właśnie dlatego warto pamiętać, że niebawem po raz kolejny przejdziemy z czasu letniego na zimowy.

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Zgodnie z tradycją zmiany czasu na zimowy w całej Europie dokonuje się w ostatni weekend października. Oznacza to, że czas zimowy w 2021 roku wprowadzimy w nocy z 30 na 31 października. Dokonamy tego, przesuwając wskazówki zegarów z godziny 3 na 2, dzięki czemu będziemy spać o godzinę dłużej.

Wszystko wskazuje na to, że kolejna zmiana czasu czeka nas już w marcu. Dokładnie w nocy z 26 na 27 marca przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 2 na 3, tym samym wprowadzając czas letni. Niestety przez to nasz weekend będzie o godzinę krótszy.

Ostatnia zmiana czasu w 2022 roku?

Do ostatniej zmiany czasu miało dojść w 2021 roku. Sprawą zajmował się Parlament Europejski, który najpierw spytał Europejczyków, czy chcą usunięcia zmiany czasu, a kiedy otrzymał wyniki sondażu, rozpoczął pracę nad odpowiednim rozporządzeniem. Projekt został przyjęty przez Parlament Europejski, jednak dalsze prace nad nim zostały na razie wstrzymane.

Do pomysłu usunięcia zmiany czasu pod koniec września wróciła Koalicja Polska. Posłowie przygotowali projekt ustawy, na mocy której przestalibyśmy manipulować czasem. Projekt trafił już do Sejmu, jednak został skierowany do poprawek. Warto jednak podkreślić, że nie jest to pierwsza próba usunięcia zmiany czasu. PSL złożyło projekt ustawy w tej sprawie m.in. w 2017 roku.

