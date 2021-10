Klementyna Suchanow odniosła się do zarzutów prokuratury. „Próba odwrócenia uwagi”

Pisarka i aktywistka Strajku Kobiet Klementyna Suchanow jest jedną z czołowych postaci protestów, które przetoczyły się przez Polskę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji embriopatologicznej. Przypomnijmy, że Trybunał zdecydował o usunięciu jednej z przesłanek zezwalających na dokonanie aborcji. Z prawa zniknęła przesłanka, w ramach której kobieta mogła usunąć tzw. ciążę embriopatologiczną, w której płód wykazuje ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia.

Teraz Suchanow została oskarżona o kilka przestępstw, których miała się dopuścić podczas ówczesnych wydarzeń. Warszawska prokuratura prowadzi dwa postępowania w jej sprawie.

Prokuratura o sprawie Klementyny Suchanow

Klementyna Suchanow miała, twierdzi prokuratura, naruszyć nietykalność cielesną policjanta poprzez oblanie go czerwoną farbą. W wyniku tej sytuacji, podaje prokuratura, mundur policjanta został całkowicie zniszczony. Chodzi o zdarzenie z końca stycznia 2021 roku. Aktywistkę oskarżono również o to, że wdarła się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie aktem oskarżenia objęto jeszcze dwie inne osoby: Przemysława S. i Łukasza S.

W odrębnym postępowaniu Klementynę S. oskarża się o namalowaniu na elewacji kościoła czerwonego pioruna – symbolu Strajku Kobiet. Kościół pod wezwaniem św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie, o którym mowa, jest od 1965 roku wpisany na listę zabytków.

Klementyna Suchanow komentuje działania prokuratury

Klementyna Suchanow odniosła się do zarzutów w rozmowie z serwisem Gazeta.pl. – W dzisiejszej (6 października) „Polityce” pojawił się artykuł, w którym razem z Grzegorzem Rzeczkowskim opisujemy powiązania Ordo Iuris z rosyjskimi oligarchami. Pokazujemy tam dowody na twierdzenie Marty Lempart, że „Ordo Iuris to organizacja fundamentalistów opłacana przez Kreml”. W publikacji bazujemy na przeciekach z WikiLeaks. W związku z tym sprawę aktów oskarżenia odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od naszych ustaleń – mówi serwisowi.

