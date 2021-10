Rząd przypomina o obostrzeniach. Część nie została odwołana

Wciąż obowiązuje utrzymanie minimum 1,5 metra odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są m.in. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 lat), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności czy osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązkowe jest również zasłanianie ust i nosa w różnych przestrzeniach zamkniętych za pomocą maseczki.

W muzeach i galeriach sztuki obowiązuje limit jednej osoby na 10 mkw. Do kin może wejść maksymalnie 75 proc. osób z dostępnej pojemności. Podobnie jak do teatrów, oper i filharmonii na świeżym powietrzu, ale w wydarzeniu nie może być więcej niż 250 osób. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Obowiązuje też limit jednej osoby na 10 mkw.

Koronawirus w Polsce. Aktualne obostrzenia i zasady

Limit 75 proc obowiązuje też w przypadku działalności domów i ośrodków kultury oraz świetlic. Podobnie sprawa wygląda w przypadku organizacje koncertów i widowisk cyrkowych w pomieszczaniach zamkniętych. Jeśli nie ma wydzielonych miejsc na widowni może być maksymalnie jedna osoba na 10 mkw. W przypadku przestrzeni otwartych limit wynosi 250 osób, do którego nie wliczają się zaszczepieni.

Jedna osoba na 10 mkw. może też przebywać w bibliotece. Komunikacją publiczną może jechać 100 proc. pasażerów, ale musza mieć maseczki. 75 proc. obłożenia dotyczy miejsc kultu religijnego. W weselach, komuniach, konsolacjach i innych uroczystościach i przyjęciach okolicznościowych obowiązuje limit 150 osób i zachowanie dystansu. Do limitu nie wliczają się zaszczepieni.

COVID-19. Limity obowiązują m.in. w galeriach handlowych

W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Podobnie jest w klubach nocnych i dyskotekach, ale tutaj do limitu nie wliczają się zaszczepieni. Limit jednej osoby na 10 mkw. obowiązuje też w przypadku targów, kongresów i konferencji. Podobne limity obowiązują w sklepach budowlanych meblowych i galeriach handlowych.

W 75 proc. mogą być obłożone lokale gastronomiczne. Podobny limit obowiązuje w hotelach, ale nie wliczają się do niego zaszczepieni i zorganizowane grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 lat. W siłowniach, klubach fitness, solariach obwiązuje limit jednej osoby na 10 mkw. Baseny, aquaparki i obiekty sportowe mogą być obłożone w 75 proc. Publiczności udostępnia się nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych.

Wydarzenia sportowe z limitem 500 osób

Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi obowiązuje limit do 500 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy te nie trzeba płacić.

