Lech Wałęsa opublikował zdjęcie swoich stóp. „W lepszym stanie niż to państwo”

Lech Wałęsa przyzwyczaił już internautów do tego, że na Facebooka wrzuca wszystko: od zdjęć, po przemyślenia i bieżące komentarze do wydarzeń w polityce. Na jego fanpage'u lądują wspólnie fotografie z gośćmi, którzy odwiedzają go w Europejskim Centrum Solidarności, ale też zdjęcia z jego różnych wizyt i wyjazdów, zarówno zagranicznych, jak i w celu podreperowania zdrowia.

Każdy, kto obserwował profil byłego prezydenta w ostatnich latach, wie, że można tam było znaleźć sanatoryjne menu czy informacje o zabiegach, którym poddawał się Wałęsa (wszystko skrzętnie opisywał).

Wałęsa publikuje zdjęcie swoich stóp. „W lepszym stanie niż to państwo”

Wałęsa sporo miejsca w wywiadach, czy w tym, co pisze, poświęca swojemu zdrowiu. – Po sześćdziesiątce zdrowie zaczyna wysyłać sygnały, że są problemy. Jak chce się coś w życiu zrobić, to do sześćdziesiątki, potem życie jest już kiepskie. A z męskich spraw zostaje tylko golenie się – mówił w wywiadzie z TVN24 w lipcu tego roku.

Były prezydent w sierpniu 2021 roku trafił po raz kolejny do szpitala w związku ze stopą cukrzycową (powikłania, które występują u osób chorujących na cukrzycę), więc pytania o jego stan zdrowia powróciły ze zdwojoną siłą. Lech Wałęsa postanowił poinformować o swoim aktualnym stanie zdrowia, publikując zdjęcie... swoich stóp. „Stan moich stop w związku z powtarzającymi się pytaniami” – napisał krótko Wałęsa, zamieszczając fotografię nóg.

facebook

Jeden z internautów postanowił skomentować nietypową publikację byłego prezydenta słowami:

„W lepszym stanie niż to państwo. Dużo zdrowia!”.

Wałęsa nie pozostawił tego bez odpowiedzi, ponieważ skwitował: „Bingo! Pozdrawiam”.

Czytaj też:

Stopy Wałęsy, porwanie suczki, wojna o Dubaj. Lista „odlotów” tygodnia