SG: Białorusini oddali strzały w kierunku polskich żołnierzy

Rzeczniczka Straży Granicznej przekazała podczas wspólnej konferencji z rzecznikiem ministra-koordynatora służb specjalnych, że minionej doby (7-8 października) odnotowano 523 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Funkcjonariusze zatrzymali 35 nielegalnych imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Z danych służb wynika, że od sierpnia 2021 roku udaremniono około 15 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Co się stało?

Ppor. Anna Michalska poinformowała także o incydencie, do którego doszło w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. 7 października patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej patrolują granicę. – Prawdopodobnie było to przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się nie stało, ale mogły być to strzały celowo chybione – stwierdziła rzeczniczka SG dodając, że tego typu prowokacji jest coraz więcej.

– Tak zwane puste strzały w powietrze na widok naszych patroli, rzucanie różnego rodzaju przedmiotami na stronę polską, symulowanie rzutów granatami na stronę polską, czy również podrzucanie pewnych atrap, które mają wyglądać jak materiały niebezpieczne, które zagrażają polskim funkcjonariuszom, żołnierzom – zaznaczył Stanisław Żaryn.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych powiedział, że na razie polskie władze nie wiedzą dokładnie, do ilu podobnych incydentów już doszło. – Tego typu działalność jest prowadzona i rozpatrujemy ją w kategorii chęci eskalowania problemu i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, również pewnego rodzaju walkę psychologiczną z tymi konkretnymi polskimi funkcjonariuszami i żołnierzami, którzy strzegą naszej granicy – wyjaśnił.

