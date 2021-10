Polscy biskupi o wizycie w Watykanie. „Nie było atmosfery »dywanika«”

Do Watykanu udała się pierwsza grupa polskich biskupów. Po spotkaniu z Franciszkiem doszło do konferencji prasowej. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak wyjaśnił, że wizyta trwała pięć dni. Wzięło w niej udział 20 biskupów reprezentujących prowincje kościelne: warmińską, białostocką, lubelską i przemyską. Z dziennikarzami spotkali się metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik i biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas.

Samo spotkanie z papieżem trwało dwie godziny. Abp Budzik podkreślił, że Franciszek był bardzo dobrze zorientowany w sytuacji w polskim Kościele. – Wlał w nasze serca nadzieję, umocnił nas – zaznaczył metropolita lubelski. Zapewniał, że polscy biskupi byli „traktowani jako partnerzy, a nie jako ktoś, kogo trzeba upominać”.

Watykan. Polscy biskupi o spotkaniu z papieżem Franciszkiem

Wtórował mu bp Galbas, który zwrócił uwagę, że przed wizytą dużo mówiło się o tym, że polscy duchowni zostali wezwani do Ojca Świętego na „dywanik”. – Jeśli tak miałby wyglądać ten „dywanik”, to życzę każdemu takich wezwań. To spotkanie nie miało to nic wspólnego z atmosferą „dywanika”, czy jakiegoś karnego spotkania. Przeciwnie – zaznaczył biskup pomocniczy diecezji ełckiej. – Być może daliśmy sobie po części wmówić, że czeka nas tu jakaś rewolucja czy nagana – dodał abp Budzik.

Metropolita lubelski przyznał, że polscy biskupi sami poruszyli problem nadużyć. Papież miał m.in. zwrócić uwagę na konieczność tego, by „pochylić się nad ofiarami i im pomagać”. Franciszek miał również być zorientowany w sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Ojciec Święty radził też biskupom, co robić z młodzieżą, która odwraca się od Kościoła.

