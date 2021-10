Skandal po słowach Wyszkowskiego. Porównał uczestniczki Powstania Warszawskiego do nazisty

W niedzielę 10 października na ulice polskich miast wyszły setki tysięcy osób, aby wyrazić swoje poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Największa manifestacja – zwołana przez Donalda Tuska – odbyła się w Warszawie. Wśród osób, które przemawiały na Placu Zamkowym była Wanda Traczyk-Stawska. – Kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle „za naszą wolność i waszą” i to jest nasza Europa – mówiła uczestniczka Powstania Warszawskiego. Głos zabrała także inna weteranka – Anna Przedpełska.

Wystąpienia uczestniczek Powstania w skandaliczny sposób skomentował członek Kolegium IPN. Krzysztof Wyszkowski porównał weteranki do niemieckiego zbrodniarza wojennego.

Dirlevanger – kim był?

Oskar Dirlevanger był niemieckim zbrodniarzem wojennym. Słynął ze swojego sadyzmu. Sprawował funkcję dowódcy jednostki karnej SS do zwalczania partyzantów. To właśnie on był odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, których niemieccy żołnierze dopuszczali się w Polsce, a także na Białorusi oraz Słowacji m.in. wymordowanie tysięcy cywilów i jeńców. Z szacunkowych danych wynika, że z powodu akcji dowodzonych przez niego oddziałów zginęło między 60 a 120 tysięcy osób.

Protest w Warszawie. Szczerba chce dymisji Wyszkowskiego

Wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego oburzyła m.in. polityków PO. Podjęcia stanowych kroków wobec członka Kolegium IPN domaga się m.in. Michał Szczerba. „Powinien zniknąć z życia publicznego! Stracił nie tylko twarz i honor, ale też zdolność do wypełniania obowiązków nałożonych na niego przez Sejm” – ocenił poseł PO.

Protest w Warszawie. Reakcja IPN na słowa Wyszkowskiego

Na słowa Krzysztofa Wyszkowskiego zareagował już rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że „tego typu komentarz nie powinien się pojawić”. Inny członek Kolegium IPN – Sławomir Cenckiewicz – podkreślił, że „są rzeczy i sprawy, które są nieporównywalne”.

Protest w Warszawie. Wyszkowski przeprasza

Po medialnej burzy Krzysztof Wyszkowski usunął wpis i przeprosił za swoje słowa. Jak tłumaczył, napisał obraźliwy komentarz w zdenerwowaniu. Członek Kolegium IPN obraził przy okazji uczestników manifestacji określając ich mianem „gromady chuligańskich lempartyc”.

