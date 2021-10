Wanda Traczyk-Stawska o Robercie Bąkiewiczu: W jednej ręce ma różaniec, a w drugiej ręce pałę, żeby bić kobiety

W niedzielę 10 października w wielu polskich miastach odbywały się prounijne demonstracje. Z inicjatywą zorganizowania manifestacji w Warszawie wyszedł Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej swój pomysł ogłosił zaledwie kilka godzin po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył relacji między prawem krajowym i unijnym.

Protest w Warszawie. Traczyk-Stawska: Milcz głupi chłopie!

W czasie demonstracji w stolicy głos zabrała m.in. Wanda Traczyk-Stawska. – Kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle „za naszą wolność i waszą” i to jest nasza Europa – powiedziała. W pewnym momencie Traczyk-Stawska zwróciła się w stronę narodowców, którzy próbowali zagłuszyć prounijny protest. – Milcz głupi chłopie! Chamie skończony, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu jestem po to, aby wołać w ich imieniu – powiedziała wyraźnie wzburzona sanitariuszka Powstania Warszawskiego.

– Krzyczałam do tych osób, które próbowały zagłuszać manifestację, bo było to oburzające i niekulturalne. Chciałam, żeby dali mi powiedzieć, żeby dali mi dokończyć. Kiedyś byliśmy jednym narodem i potrafiliśmy zjednoczyć się, niezależnie od poglądów, jak na przykład w 1920 roku, kiedy groziła nam nawała bolszewicka. Tak samo w Powstaniu Warszawskim, wszyscy stawali ramię w ramię i razem ginęli za ojczyznę. A teraz jesteśmy bardzo podzieleni – powiedziała Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z Onetem. Jednocześnie podkreśliła, że Polska musi być w Unii Europejskiej „dla naszego bezpieczeństwa”.

Robert Bąkiewicz: Bardzo chętnie spotkam się z panią Wandą

– Bardzo chętnie spotkam się z panią Wandą. Inna sprawa, że weteranów wykorzystuje się do promowania idei, które są sprzeczne z ideami, o które ta pani walczyła w Powstaniu Warszawskim, bo walczyła o wolną i niepodległą Polskę – powiedział Robert Bąkiewicz w rozmowie z Interią. Prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości" interpretował także słowa Donalda Tuska. – Donald Tusk mówi o tym, że mamy oddać część suwerenności pod kuratelę Brukseli, a tak naprawdę Niemiec, że mamy przyjmować rozwiązania unijne jako ściśle obowiązujące w Polsce, chociaż to jest sprzeczne z traktatami. To znaczy, że chce odebrać Polsce suwerenność i niepodległość – podsumował.

– I ta pani, przepraszam, że o tym mówię, być może nie do końca rozumie rzeczywistość. Dlatego mówiłem, że ludzie, którzy znajdują się na tamtej manifestacji, być może mają piękne patriotyczne serca, ale podzielili nas politycy z obu stron sporu. Przez manipulacje medialną jesteśmy tak przyklejeni do pewnych autorytetów, że robimy to wbrew sobie – kontynuował Robert Bąkiewicz.

Traczyk-Stawska o słowach Bąkiewicza: Niech sobie bąka, co chce

Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z Onetem odniosła się do słów Roberta Bąkiewicza. – Wie pan, ile mnie obchodzi, co mówi ten Bąkiewicz? Niech sobie bąka, co chce. Ja wiem swoje. On udaje, że jest od Dmowskiego, tymczasem on jest tak naprawdę od Kaczyńskiego, bo tak samo jak on myśli. W jednej ręce ma różaniec, a w drugiej ręce pałę, żeby bić kobiety – powiedziała.

Czy dojdzie do rozmowy między Wandą Traczyk-Stawską a Robertem Bąkiewiczem? – Jeżeli pan Bąkiewicz chce ze mną rozmawiać, to bardzo proszę. Ale niech wcześniej nauczy się dobrego wychowania. Niech nie będzie po prostu chamem. I nauczy się, że nie należy przerywać, gdy ktoś chce coś przekazać – stwierdziła Wanda Traczyk-Stawska.

