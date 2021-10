Mazowsze. Bestialsko okalecza psy, obcinając im palce. Policja prosi o pomoc

Z informacji policji w Białobrzegach wynika, że w ostatnim czasie na terenie gminy Stara Błotnica i Jedlińsk na Mazowszu doszło do co najmniej trzech przypadków okaleczenia psów. Nieznany sprawca znęca się nad zwierzętami poprzez obcinanie im palców. – Jest to okaleczenie nieodwracalne – powiedziała rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Białobrzegach Ewa Kozyra.

W jakim stanie są okaleczone zwierzęta?

Jeden z okaleczonych psów trafił pod opiekę Fundacji dla Szczeniąt Judyta. „Nie potrafimy wyobrazić sobie horroru, jaki przeżył ten pies. Palce łapek odcięte są na różnej wysokości, jakby ktoś robił to metodycznie – jeden po drugim. Gdyby łapki Tomcia dostały się np. pod kosiarkę lub inną maszynę, cięcie byłoby równe” – pisali wolontariusze z organizacji.

Drugim zwierzakiem zaopiekowała się Fundacja Canum Argentaria – Psi Grosz. Przedstawiciele fundacji przekazali, że suczka była torturowana przez osobę, która obcięła jej palce w przedniej łapie, a następnie wyrzucona przy drodze. „Kulejąc dotarła skrajnie wyczerpana do wsi. Nie przejawiała żadnej agresji, tylko trzęsła się ze strachu” – dodali.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci podkreślają, że „bestialstwo z jakim zostały potraktowane zwierzęta, nie może pozostać bez odzewu”, dlatego funkcjonariusze proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wszystkie osoby, które jeśli mają jakąkolwiek wiedzę na temat tych zdarzeń są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach pod numerem telefonu 47 702 22 00 lub wysłanie wiadomości na adres kppbialobrzegi@ra.policja.gov.pl.

