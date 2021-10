Po śmiertelnym wypadku perorował o tanich samochodach. Teraz ma problem przez piosenkę Maty

O adwokacie Rafale K. polska opinia publiczna usłyszała w związku z tragicznym wypadkiem samochodowym, w którym zginęły dwie kobiety. Doszło do tego pod koniec września pomiędzy Barczewem a Jezioranami. W zdarzeniu brał udział wspomniany prawnik, który po wszystkim komentował sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Wszyscy mówią, że nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy moi drodzy o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły – pisał 41-latek.

Internautów oburzył fakt, że uczestniczący w wypadku adwokat, przez policję wskazywany wstępnie jako winny zdarzenia, pozwalał sobie na tego typu komentarze. „Szokująca wypowiedź, tym bardziej, że padła z ust adwokata. Zleciłem analizę zabezpieczonego nagrania pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Liczę, że podobne działania podejmie sam samorząd adwokacki” – pisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przypomniał przy tym, że wskazanie policji to nie to samo co akt oskarżenia, czy wyrok.

Co dzieje się z Rafałem K.?

Obecnie mecenas Rafał K. normalnie prowadzi swoją kancelarię, nie jest zawieszony, a postępowanie dyscyplinarne jest na wstępnym etapie. Portal tvp.info donosi jednak, że prawnik może mieć kolejne problemy. Wszystko znów przez nagranie, które zamieścił w aplikacji Instagram.

Kontrowersyjny adwokat rapuje w nim fragment utworu Maty pt. „Papuga”. Powtarza na głos końcowe fragmenty gościnnej zwrotki Quebonafide: „Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej matchy, j***ć potwierdzaczy” – brzmi tekst utworu.

Kim są „potwierdzacze” ?

Przypomnijmy, że wspomniani na końcu „potwierdzacze” to w slangu osoby pomagające podczas śledztwa ustalić faktyczny przebieg wydarzeń. – Co do piosenki, na chwilę obecną wiem, że rzecznik rozważa i analizuje całokształt treści zamieszczanych przez mecenasa w internecie – przekazała tvp.info Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i rzeczniczka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

