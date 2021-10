Syryjczyk uciekł ze szpitala w Hajnówce. Ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Jak podaje Straż Graniczna na swoim koncie na Twitterze, w poniedziałek 11 października na granicy Polski z Białorusią odnotowano 605 prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano przy tym 13 nielegalnych imigrantów. Wszyscy z nich to obywatele Iraku. Służba graniczna poinformowała też o zatrzymaniu 8 osób za pomocnictwo. To dwóch obywateli Syrii, dwóch obywateli Polski, a do tego obywatele Iraku, Niemiec, Turcji i Ukrainy.

Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała też o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w jednym z przygranicznych szpitali. Przebywający tam od niedzieli 10 października 20-latek miał uciec z budynku. Jak podkreślono, był to 20-latek znaleziony w okolicy miejscowości Szymki w powiecie białostockim przez aktywistów i lekarzy z Grupy Medyków. Razem z nim podróżowała jeszcze kobieta i dziecko.

– Medycy z grupy „Medycy na granicy” wezwali karetkę pogotowia, którą – już będącą w drodze, odwołali, twierdząc, że sami przywiozą cudzoziemców – podkreślała rzeczniczka. – Wczoraj mężczyzna uciekł ze szpitala, a kobieta z dzieckiem pozostają w placówce – dodawała. Zaapelowała o zgłaszanie przypadków cudzoziemców zauważonych w pobliżu granicy i „obywatelską postawę w tym zakresie”.

