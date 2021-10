Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba zakażeń w IV fali

Najnowsze dane przekazał z rana nieoficjalnie minister zdrowia. Adam Niedzielski mówił na antenie TVN24 o 2 640 nowych przypadkach. To ponad 500 więcej niż wczoraj. Jak podał o godz. 10:30 resort zdrowia w dziennym raporcie, najwięcej nowych zakażeń koronawirusem pochodzi z województwa lubelskiego – 620. Pozostałe przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (457),

podlaskiego (261),

małopolskiego (142),

zachodniopomorskiego (136),

śląskiego (131),

wielkopolskiego (131),

łódzkiego (129),

warmińsko-mazurskiego (109),

dolnośląskiego (107),

podkarpackiego (103),

pomorskiego (97),

kujawsko-pomorskiego (67),

świętokrzyskiego (43),

lubuskiego (41),

opolskiego (36).

30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby zmarło 40 osób z COVID-19. 34 z nich miały choroby współistniejące. Pandemia Polsce pochłonęła już 75 958 ofiar śmiertelnych. Od marca 2020 roku potwierdzono oficjalnie 2 928 065 zakażeń.

Coraz więcej chorych w szpitalach

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że pogarsza się także sytuacja w szpitalach. W porównaniu do poprzedniej doby hospitalizacji wymagało kolejnych 107 osób. Obecnie w szpitalach jest 2 722 chorych z COVID-19, z czego 239 pod respiratorami. Kwarantanną objęto 102 245 osób.

Kiedy apogeum czwartej fali?

Komentując rosnącą liczbę zakażeń, Adam Niedzielski stwierdził, że apogeum czwartej fali przypadnie na przełom listopada i grudnia. – Obserwujemy głównie, jak zakażenia przekładają się na hospitalizację – powiedział minister. Adam Niedzielski wskazał przy tym, że ewentualne obostrzenia będą uzależnione właśnie od tego. Minister podkreślił, że dynamika przyrostu zakażeń jest bardzo wysoka.

Szczepienia będą obowiązkowe?

Podczas rozmowy na antenie TVN24 pojawił się również wątek obowiązkowych szczepień. Minister Adam Niedzielski przekazał, że rząd nie rozważa, by szczepienia uznać za obligatoryjne. Do tej pory podano 37 991 723 dawki różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 19 955 741 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 19 633 725 osób. Jak wskazał minister zdrowia, to dzięki wzrastającej liczbie szczepień, sytuacja epidemiczna jest aktualnie lepsza niż przed rokiem.

Czytaj też:

60 proc. dzieci trafia na onkologię z zaawansowanym rakiem. Dwa razy więcej niż przed pandemią