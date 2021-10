Krystyna Pawłowicz odpowiada Małgorzacie Gersdorf. „TVN czyni jednak cuda”

„Jako posłanka, Krystyna Pawłowicz nie kryła, że jest przeciwniczką Unii Europejskiej. Kilka dni temu jako sędzia TK orzekała w kwestii fundamentalnej dla obecności Polski we Wspólnocie” – w ten sposób stacja TVN24 zapowiedziała reportaż Dariusza Kubika. Redakcja nawiązała do niedawnego wyroku TK w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego.

Materiał TVN24 o Pawłowicz. Gersdorf: Ona zawsze była przeciwko UE

W materiale o Krystynie Pawłowicz wypowiadała się m.in. Małgorzata Gersdorf, była pierwsza prezes SN. Pawłowicz i Gersdorf poznały się prawie 50 lat temu podczas studiów prawniczych. Obie pracowały jako nauczycielki akademickie na Uniwersytecie Warszawskim. – Ona była dobrą koleżanką. Zawsze była chętna do pomocy tego typu, żeby znaleźć jakiegoś lekarza właściwego i to naprawdę było przyjemne. Ale jednocześnie od zawsze na wydziale była osobą… taką kontrowersyjną – powiedziała.

– Ona była taka pewna swego, czyli zawsze uważała, że to, co ona powie, jak ona oceni, to jest ta prawda, jedyna. Nie można było z nią podjąć jakiejś dyskusji i to się najbardziej przejawiało na radach wydziału – kontynuowała Małgorzata Gersdorf. – Ona taka zapalczywa (była – red.) w tych swoich przemówieniach. Ona zawsze była przeciwko Unii Europejskiej – kontynuowała. W programie przypomniano także m.in. krytyczne stanowisko Małgorzaty Gersdorf w sprawie ustawy PiS dyscyplinującej sędziów.

Krystyna Pawłowicz: Ten mój uśmiech przesyłam tylko dla Małgosi Gersdorf

Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie, które zadedykowała Małgorzacie Gersdorf. „Ten mój uśmiech przesyłam tylko dla Małgosi GERSDORF, mojej dawnej koleżanki z Wydz. Prawa na UW, której – i jej spraw prywatnych – ze zwykłej lojalności publicznie nigdy nie oceniałam” – napisała sędzia TK.

„TVN czyni jednak cuda. Małgosia zeszła z nimi jednak do magla i skupiona »maglowała« na mój temat” – dodała w dalszej części wpisu.

„Ale skoro moja była wydziałowa koleżanka Małgosia GERSDORF NIE jest LOJALNA wobec POLSKI, to nie mogę oczekiwać od niej lojalności wobec jej dawnych koleżanek z czasów wieloletniej wspólnej pracy uczelnianej.. Nb. kilkakrotnie broniłam Małgosi w moim środowisku, też publicznie” – czytamy w kolejnym wpisie Krystyny Pawłowicz. „Powyżej Małgosia z Niemką, polakożerczynią Katariną BARLEY, tą od »głodzenia Polski«… Wobec Polski Małgosia – nielojalna; wobec polskiej koleżanki z pracy – tak samo” – napisała sędzia TK, dodając kolejne zdjęcie.

