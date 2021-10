„Uwaga! TVN: Wychowała się bez matki, teraz walczy z windykatorami. ”Waham się, czy odbierać. Zaczynam się trząść„

Matka Anny Winsch-Poyraj zmarła 13 lat temu. – O tym, że ma długi, wiedziałam od zawsze. Nie wiedziałam tylko, że jest ich aż tyle i są w aż tak wielu miejscach. To powyżej 100 tys. zł – mówi pani Anna. I dodaje: – Dziadek miał znajomego mecenasa, do którego się zgłosił, żeby nas pokierował. Sprawa została przedstawiona w ten sposób, że jak odrzucę spadek, to z automatu przejdzie na moje dziecko. Wydawało mi się, że będzie prościej, jak ta sprawa zatrzyma się na mnie. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że pani Anna może odpowiadać wobec wierzycieli zmarłej wyłącznie do wysokości tzw. masy czynnej spadku. W tym przypadku chodzi o nieco ponad dwa tysiące złotych, które zostały po mamie na bankowym koncie. Sprawa przestała być jednak prosta, gdy część długów zmarłej nabyła spółka Best. Jedna z najbardziej znanych firm windykacyjnych w Polsce, działająca od lat na warszawskiej giełdzie.

– Best zaczął dzwonić z informacją, że kupił długi mojej matki i twierdził, że jestem zobowiązana zapłacić całość, nie docierało do nich, że przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oczywiście przesłałam im dokumenty, natomiast nie trafiało to do nich. Dzwonili, żądali spłaty. Grozili tym, że sprawa trafi do sądu – mówi Anny Winsch-Poyraj. I zaznacza: – Były telefony o nienormalnych godzinach, bardzo wczesnych, albo w niedzielę. Na przestrzeni tych lat, było to na pewno ponad 100 telefonów.

Pani Anna przekonuje, że chciała spotkać się z przedstawicielami spółki. – Firma Best nie ułatwia jednak kontaktu bezpośredniego. Można zadzwonić na infolinię, gdzie osoby są średnio zorientowane – zaznacza kobieta.

My także chcieliśmy spotkać się z przedstawicielami firmy Best. Od rzeczniczki firmy usłyszeliśmy, że pracuje zdalnie. Zaproponowaliśmy pani rzecznik, że przyjedziemy do niej lub w dowolnie wskazane miejsce. – Komentarza do kamery nie zdecydowaliśmy się udzielić. Nasze stanowisko zostanie opisane w oświadczeniu – mówi Aleksandra Murawska.

Sąd

Po kilku latach, dziesiątkach telefonów i pism windykatorzy zmienili strategię i pozwali panią Annę do sądu o zapłatę ponad 30 tysięcy złotych. – O terminie rozprawy, że takowa była, nie wiedziałam. Dowiedziałam się, że ktoś mnie reprezentował. Firma Best oczekiwała, że poniosę koszty pełnomocnictwa za mnie – mówi pani Anna. I dodaje: – Zamiast założyć mi sprawę w Warszawie, gdzie mieszkam, założyli mi sprawę w Elblągu.

Okazuje się, że sprawa pani Anny nie była jedyną, którą firma Best skierowała do sądu w Elblągu, setki kilometrów od miejsca, gdzie mieszka. – Do Sądu Rejonowego w Elblągu z powództwa funduszy inwestycyjnych Best wpłynęło około 200 tys. spraw. Najwięcej w roku 2017, było to około 75 tys. spraw – wylicza Tomasz Koronowski z Sądu Okręgowego w Elblągu.

Jeden z sędziów rozpatrujących sprawę pani Anny przekazał sprawę do sądu w Warszawie, a w uzasadnieniu napisał, że firma Best celowo wniosła pozew do innego sądu, niż powinna i postępuje tak nagminnie. Wskazał także, że pozwani – często ludzie biedni i nieporadni – w praktyce są pozbawieni w ten sposób prawa do sprawiedliwego procesu. Na dowód premedytacji windykatorów sędzia wskazał przypadki, w których przeciwnicy firmy Best zamieszkali w Elblągu zostali pozwani w innych sądach, także odległych o kilkaset kilometrów.

Sędzia, który rozpatrywał drugą sprawę firmy Best przeciwko pani Annie, nie był jednak tak wnikliwy. – W drugiej sprawie został mi przekazany nakaz zapłaty, w pełnej wysokości. Bez uwzględnienia spisu inwentarza i postanowień w nim zawartych. Prawdopodobnie firma Best nie wskazała tego w czasie rozprawy – mówi pani Anna.

Spis inwentarza

Kobieta wysłała do sądu sprzeciw, załączając stosowne dokumenty świadczące o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i nakaz stracił swoją moc. Firma Best wciąż jednak dzwoni do kobiety, teraz pod pretekstem konieczności uzupełnienia tzw. spisu inwentarza – dokumentu, w którym komornik sądowy spisał pasywa i aktywa wchodzące w skład spadku, po jej zmarłej matce.

– Mimo tego, że mam postanowienie sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza sprawa ciągnie się od spisu inwentarza, czyli od 10 lat. Mimo że mam postanowienie, mam spis, to nie mogę zamknąć tej sprawy – ubolewa pani Anna.