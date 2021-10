Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021? Lepiej jej nie przegapić

Zmiana czasu od lat spędza sen z powiek Polaków, mimo iż jego zastosowanie zdecydowanie straciło sens. Niemcy opracowali zmianę czasu z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu chwil z naturalnym światłem dziennym. Obecnie w większości fabryk i miejsc pracy przez całą dobę wykorzystuje się sztuczne oświetlenie.

Zmiana czasu na zimowy w 2021 roku na koniec października

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października. Właśnie dlatego zmiana czasu na zimowy w 2021 roku będzie miała w nocy z 30 na 31 października. Wskazówki zgarów przesuniemy z godziny 3 na 2, dzięki czemu będziemy spać o godzinę dłużej.

Niestety, ale „pożyczoną” w październiku godzinę trzeba będzie oddać w marcu. Zgodnie z tradycją i prawem będzie wtedy miała miejsce zmiana czasu z zimowego na letni. Pierwsza zmiana czasu w 2022 roku będzie miała miejsce w nocy z 26 na 27 października. Wskazówki zegarów przesuniemy wtedy z godziny 2 na 3.

Ostatnia zmiana czasu raczej nie w 2021 roku

Jeszcze w 2020 roku wszystko wskazywało na to, że ostatnia zmiana czasu czeka nas w 2021 roku. Niestety europejskim przywódcom nie udało się przyjąć odpowiednich rozwiązań, mimo iż wcześniej zostały one przygotowane i przegłosowane przez Parlament Europejski.

Projekt ustawy dotyczący usunięcia zmiany czasu we wrześniu trafił do Sejmu. Jego inicjatorami po raz kolejny są politycy związani z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wówczas została ona skierowana do poprawek. Podczas zakończonego w czwartek 14 października posiedzenia Sejmu nie udało się poddać jej pod głosowanie. Dlatego raczej pewne jest, że nie unikniemy nie tylko październikowej, ale również przyszłorocznej zmiany czasu.

