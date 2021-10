Dziennikarka traci program i sugeruje odejście. Redaktor naczelny o „wojnie z Macierewiczem”

Sprawa dotyczy rozmowy Ewy Stankiewicz z sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera Piotrem Naimskim w programie „Otwartym tekstem”. Wywiad miał zostać opublikowany 23 września w Telewizji Republika, ale został zdjęty z anteny. Zniknął także z kanału stacji na YouTube. Według nieoficjalnych doniesień powodem była zbyt ostra krytyka rządu.

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz tłumaczył jednak portalowi Wirtualne Media, że odcinek „nie został oddany do kolaudacji”, czyli nie przeszedł procesu komisyjnego obejrzenia materiału i wydania zgody na jego emisję. Sakiewicz, odnosząc się do braku emisji programu, dodał później, że „nie wie, czy odcinek w ogóle jest poprawialny”.

Tomasz Sakiewicz o zdjęciu z emisji programu Ewy Stankiewicz

Szef TV Republika dodał, że „w najbliższych tygodniach chce zaproponować nowy projekt Stankiewicz, żeby uniknąć nieporozumień”. – Chcemy poprawić współpracę redakcji z autorką. Mam wrażenie, że wtedy będzie miejsce i dla takiego programu. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli się co do zasad etycznych, prawnych, żeby program mieścił się w ramach warsztatu dziennikarskiego – tłumaczył Sakiewicz.

Stankiewicz w mediach społecznościowych skomentowała, że jej program „znika z anteny”. „Z ciężkim sercem chyba trzeba powiedzieć »Do widzenia« Republiko” – napisała dziennikarka sugerując, że jej wywiad nigdy nie będzie wyemitowany w TV Republika. Sakiewicz w artykule „Nie zgadzam się na kłamstwo”, który ukazał się w serwisie Niezalezna.pl tłumaczył, że „jedynym powodem nieobecności programu Stankiewicz jest jej własna decyzja, czyli odmowa współpracy”.

Szef TV Republika o „prywatnej wojnie dziennikarki z Antonim Macierewiczem i komisją smoleńską”

Dziennikarka miała nie zgodzić się na wspomnianą kolaudację programu. Redaktor naczelny Telewizji Republika podkreślił, że w materiale „bez żadnych dowodów postawiono zarzuty korupcyjne jednemu z ministrów, który nawet nie dostał możliwości odpowiedzi na tego typu pytania”. Według Sakiewicza „od wielu miesięcy Stankiewicz prowadzi prywatną wojnę z Antonim Macierewiczem i komisją smoleńską, a jednym z powodów jest fakt niedopuszczenia do pracy w tej komisji jej męża”.

„Atak na ministra Piotra Naimskiego ma wszelkie cechy prywatnej zemsty na Antonim Macierewiczu, gdyż Naimski od pół wieku jest jego najbliższym współpracownikiem. Dzieje się to wszystko w decydującym momencie, gdy komisja smoleńska przygotowuje do publikacji podpisany już raport, a urząd podległy ministrowi Naimskiemu próbuje skończyć absolutnie kluczową dla bezpieczeństwa Polski inwestycję” – podsumował Sakiewicz.

