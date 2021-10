Wypadek busa z migrantami na A2. Są ranni, trwa policyjna obława za kierowcą

Do wypadku busa z kilkunastoma obcokrajowcami doszło we wtorek 19 października około godziny 8 za węzłem Buk na 122 kilometrze autostrady A2 w województwie wielkopolskim. Osoby przewożone busem to najprawdopodobniej migranci, którzy chcieli dostać się do Europy Zachodniej.

Wypadek na A2. Migranci stłoczeni w dostawczym busie

Dostawczym busem na czeskich numerach rejestracyjnych podróżowało 18 osób, z czego większość stłoczona była w części bagażowej. Obcokrajowcy zostali poszkodowani w wypadku. Większość z nich nie ma przy sobie dokumentów tożsamości, trwa ustalanie ich tożsamości.

Jak informuje RMF FM, czterech rannych trafiło do szpitala z obrażeniami głowy, nóg i klatki piersiowej. Pozostałe osoby, które podróżowały busem, pozostają na miejscu zdarzenia. Nie ma wśród nich dzieci. Lżej poszkodowani schronili się w namiotach rozstawionych przez straż pożarną. Na miejscu pojawiły się dwie karetki, kilka zastępów straży pożarnej i policja. Wylądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja na razie nie udziela informacji na temat narodowości migrantów ani ich wieku.

Wypadek busa z migrantami. Trwa obława

Jak informuje RMF FM, trwa obława policji za kierowcą busa i jednym z pasażerów. Informacje o obławie podaje również „Głos Wielkopolski”.

– Jest to bus dostawczy na czeskich numerach rejestracyjnych. Podróżowało w nim 18 osób, z czego 17 w części bagażowej. Kierowca i jeden z pasażerów uciekli z miejsca zdarzenia. Trwa obława. Ustalamy tożsamość tych osób, część już zweryfikowaliśmy – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy poznańskiej policji w rozmowie z „Głosem Wielkopolski”.

