Pełnia Myśliwych i Orionidy – październikowe spektakle na nocnym niebie

Już w środę 20 października nocne niebo rozjaśni pełnia księżyca. Nie będzie ona jednak zwyczajna. Zgodnie z tradycją pierwsza pełnia po wrześniowej (Księżycu Żniwiarzy) nazywana jest „Pełnią Myśliwych”. W dawnych czasach był to sygnał, że nadszedł czas na łowy i przygotowanie zapasów na zimę.

Pełnia Myśliwych Kiedy i gdzie oglądać pełnię księżyca?

Maksimum Pełni Myśliwych przypadnie na środę 20 października na godzinę 16:57. Niestety oznacza to, że na terenie Polski nie uda nam się go zaobserwować. Mimo to w nocy ze środy na czwartek warto udać się w miejsce oddalone od świateł dużych miast, aby cieszyć się wyjątkowo jasną nocą.

Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić prognozy, ponieważ w wielu miejscach w kraju obserwacje może popsuć pogoda.

Kolejny spektakl na nocnym niebie czeka nas już w nocy z czwartku na piątek. Zgodnie z prognozami przypadnie wtedy maksimum roju meteorów Orionidów. Rój ten jest pozostałością po komecie Halleya. Szacuje się, że podczas „nocy spadających gwiazd” zaobserwujemy nawet 15-30 meteorów na godzinę.

– 21 października będziemy mieli możliwość zaobserwowania maksimum kolejnego roju meteorów – Orionidów, które są pozostałościami po komecie Halleya, czyli pierwszej zidentyfikowanej komecie krótkookresowej. Nazwa pochodzi od nazwiska jej odkrywcy – XVII-wiecznego astronoma – Edmonda Halleya. Kometa Halleya krąży po orbicie wokół Słońca. Okres obiegu wynosi ok. 76 lat – mówiła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi.

Badaczka podkreśliła, że niestety warunki do obserwacji Orionidów nie będą w tym roku najlepsze. Wszystko z powodu pełni księżyca, która przypadnie dzień wcześniej. Ziemski satelita nie będzie już tak jasny, ale jego blask może skutecznie utrudnić obserwacje.