Tragiczny wypadek w Małopolsce z udziałem niepełnosprawnych osób

Po godz. 8 w miejscowości Ujazd na trasie Trzciana – Kamionna w woj. małopolskim doszło do wypadku. Bus, który przewoził 15 dorosłych niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie, zderzył się na łuku drogi z ciągnikiem rolniczym z dwoma przyczepami. Bus uderzył w drugą przyczepę i wpadł do rowu.

Ujazd. Wypadek busa z niepełnosprawnymi pasażerami

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej, sześć karetek, pięć radiowozów oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity pojawił się również wicewojewoda Ryszard Pagacz. Droga przez jakiś czas była zablokowana, policjanci kierowali na objazdy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tragedii.

W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, która jechała busem. Kolejnych trzech podróżnych w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Rannych zostało również 11 osób, które zostały zabrane na badania. Poszkodowanym została także udzielona pomoc psychologiczna. Kierowcy pojazdów nie odnieśli obrażeń i byli trzeźwi.

