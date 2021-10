Pokoje do wynajęcia nad morzem okazały się oszustwem. Niemiec zdemaskowany

Śląska policja poinformowała o zatrzymaniu 31-letniego Niemca. Mężczyzna oszukiwał użytkowników jednego z polskich portali aukcyjnych, gdzie oferował wynajem mieszkań i apartamentów w miejscowościach nad morzem. Aby uwiarygodnić oszustwo, wykorzystywał zdjęcia prawdziwych lokali, które kradł z innych ofert.

W ten sposób udało mu się nakłonić do wynajmu nieruchomości co najmniej 20 osób. Zainteresowani rezerwowali pobyt i wpłacali zaliczkę. W tym momencie urywał się kontakt z autorem oferty. Cały proceder miał miejsce na przełomie lipca i sierpnia, w okresie zwiększonego zainteresowania ofertami.

Ile osób zostało oszukanych?

Oszust został namierzony w październiku. Okazało się, że to obywatel Niemiec. Mundurowi ze śląskiej policji zatrzymali go 14 października na terenie Wrocławia. Dotychczas ustalono, że 31-letni mężczyzna oszukał co najmniej dwadzieścia osób. Prokuratura Rejonowa w Sopocie postawiła mu zarzuty dokonania kilkunastu oszustw.

Decyzją Sądu Rejonowego w Sopocie 31-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Trwa ustalanie, jakie straty poniosły osoby oszukane. Sprawa ma charakter rozwojowy - możliwe, że poszkodowanych było więcej.