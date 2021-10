Do dyrektora Miszczaka: Zamiast Wojewódzkiego, gejowskie show randkowe

Zastanawiam się, co jeszcze musi powiedzieć/zrobić Kuba Wojewódzki, by TVN zdjął go wreszcie z anteny. Ostatnio, odnosząc się do starego auta Agaty Kuleszy, stwierdził, że to samochód z „zespołem Downa”. Owszem, zrobił to w audycji radiowej, nie w swoim telewizyjnym show, ale czy przypadkiem nie jest największą z gwiazd TVN-u? I czy gwieździe na wyjazdowych występach można wybaczyć więcej? Nie sądzę.

Było tak. Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki zaprosili do swojego programu aktorkę, Agatę Kuleszę. W rozmowie pojawił się wątek samochodów, którymi Kulesza jeździła w przeszłości. Gdy aktorka wymieniła m.in. Kangoo, Kędzierski spytał, czy nie jest jej wstyd (że nim jeździła). Kulesza zapytała, czy prowadzący naprawdę sądzą, że model samochodu ją określa, na co Wojewódzki rzucił: „To jest auto z zespołem Downa".

Wojewódzki śmieje się z samochodu Agaty Kuleszy. „To auto z Zespołem Downa" Boki zrywać Do tej pory dyrektor programowy TVN wybaczał Wojewódzkiemu wiele. Nawet to, że samozwańczy król TVN obrażał swoje koleżanki z firmy (Małgorzata Rozenek) i wielokrotnie balansował na granicy żenady. Mam jednak nadzieję, że grupa TVN, która w swoim portfolio ma stację TTV, a ta kultowy już program „Down the road", najprawdopodobniej jedyny misyjny format rozrywkowy w polskiej telewizji, zareaguje zdecydowanie na kolejny wyskok Wojewódzkiego. Bo jeśli nie, to jaki byłby sens nadawania programu, który ma edukować Polaków, czym jest zespół Downa i jak żyje się z nim młodym ludziom, skoro w tej samej firmie wciąż pracowałby ktoś, kto sam wymaga gruntownej edukacji w tym zakresie? Chyba, że prowadzącego „Down the road" Kossakowskiego w kolejnej edycji zastąpiłby Wojewódzki?

To on szuka miłości w pierwszym gejowskim show w Polsce. „Mama zapytała, czy będą sceny seksu" Za Wojewódzkiego Mam nawet pewien pomysł, czym można by załatać dziurę w ramówce powstałą po wywaleniu z niej show Wojewódzkiego. Dyrektorowi Edwardowi Miszczakowi polecam „Prince Charming", gejowski show randkowy, który – jak na razie – można oglądać tylko na platformie player.pl, a - jak wiadomo - to dla wielu potencjalnych odbiorców jest pewnym ograniczeniem. Może skoro Wojewódzki ma takie braki w antydyskryminacyjnej edukacji, TVN powinien zaserwować widzom program, który z takimi jak Wojewódzki w pewnym stopniu się rozprawia? Muszę przyznać, że po rozmowie z pierwszym polskim „Prince Charming", Jackiem Jelonkiem, postanowiłam program oglądać. I jak na razie, a widziałam cztery odcinki, nie zawiodłam się, bo w mojej opinii to pierwsze polskie randkowe reality show robione ze smakiem (jak na razie, podkreślam, że widziałam cztery odcinki!).

„Prince Charming”. Poznajcie bohaterów pierwszego, gejowskiego show w Polsce Producenci znaleźli bowiem sposób na to, jak oprócz „randek” z księciem, o które walczą uczestnicy, pokazać ich rozmowy dotyczące osób nieheteronormatywnych i realiów ich życia w Polsce. Widzowie mają szansę na konfrontację z własnymi wyobrażeniami na temat gejów, z pielęgnowanymi w sobie uprzedzeniami. Być może jest tak, że wielu po raz pierwszy w życiu „widzi prawdziwego geja”. I super. Dlatego program powinien trafić na główną antenę, by mogli oglądać go ci, dla których włączenie TVN w porze jego emisji byłoby czymś na kształt porzucenia tak modnej dziś strefy komfortu. A Wojewódzkiego nie uratuje już nic, nawet wyrzucenie (mamy 2021 rok!) z programu tzw. wodzianek, czyli półnagich modelek serwujących gościom wodę.