Protest rolników przed ministerstwem. Przynieśli szefowi resortu prosięta

„Oddamy prosiaczki pod opiekę ministerstwa. Rolników nie stać na ich utrzymanie” – piszą w poście udostępnionym na Facebooku demonstrujący. – Koszt wyhodowania prosięta to jednocześnie kwota straty rolnika, bo nie ma komu tych zwierząt sprzedawać – mówił w środę lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Rolnicy pojawili się przed Ministerstwem Rolnictwa, przynosząc ze sobą dwa prosięta. Zwierzęta wnieśli następnie do gmachu, by „podarować je panu ministrowi”. Podczas konferencji prasowej Kołodziejczak wyliczał, jakie są koszty hodowli świń. – Koszt hodowli jednej świni to około 260 zł. Jeśli uda nam się sprzedać prosiaka za 100 zł, to jest wielki cud, wtedy dokładamy 160 zł – tłumaczył.

facebook

Rolnicy narzekają na niskie ceny zbytu. „Do każdego sprzedanego prosiaka hodowcy dokładają 160 zł”

„Niskie ceny zbytu i brak kupców powodują upadki gospodarstw i wpadanie w spiralę zadłużenia. Do każdego sprzedanego prosiaka hodowcy dokładają 160 zł. Coraz więcej kosztuje utrzymanie zwierząt – pasza, opieka weterynaryjna, prąd czy woda. Niestety, polskie rolnictwo przegrywa z korporacjami” – poinformowała Agrounia na Facebooku.

Agrounia protestuje cyklicznie już od dłuższego czasu. Lider grupy Michał Kołodziejczak podnosi trawiące branżę problemy i ostro krytykuje ministra rolnictwa, którego cała Agrounia uważa za niezdolnego do skutecznego działania. Zgodnie z przewidywaniami Radia Zet, minister Grzegorz Puda ma być usunięty ze stanowiska w ramach zbliżającej się rekonstrukcji rządu. Ma go zastąpić Henryk Kowalczyk.

Czytaj też:

Biedronka pozywa lidera Agrounii. Michał Kołodziejczak: Jesteście gościem na naszej ziemi