Lubelskie. Z Bugu wyłowiono zwłoki 19-letniego Syryjczyka

Sprawa miała swój początek we wtorek rano. Wtedy to funkcjonariusze Straży Granicznej w pobliżu miejscowości Woroblin w powiecie bialskim natrafili na 22-letniego Syryjczyka. Mężczyzna twierdził, że został wepchnięty do Bugu wraz z innym cudzoziemcem przez białoruskie służby. - Powiedział, że było ich dwóch. Strażacy podjęli akcję poszukiwawczo-ratowniczą - relacjonował por. Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nurkowie odnaleźli zwłoki mężczyzny jeszcze tego samego dnia około godziny 14. Zmarłego rozpoznał jego towarzysz, którym zajęła się Straż Graniczna. Przy ciele 19-letniego Syryjczyka znalezione zostały także dokumenty osobiste potwierdzające tę wersję.

Stan wyjątkowy na granicy

Od września w ponad 180 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Na granicy utworzono zapory, które mają zapobiegać nielegalnym przekroczeniom granicy. Odcinek przygraniczny patrolują wzmocnione o wojsko grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mimo tych obostrzeń, nie brakuje osób, które przedostają się na polską stronę. Trudno oszacować, jaka jest skala zjawiska, bowiem na terenie stanu wyjątkowego nie mogą przebywać m.in. przedstawiciele mediów i organizacji pomocowych, jak choćby grupy „Medycy na granicy”.

Polsko-białoruską granicę codziennie usiłuje sforsować po kilkuset migrantów. W środę 20 października Straż Graniczna informowała o zdarzeniach z okolic Usnarza Górnego. Koczujący po stronie białoruskiej migranci próbowali siłowo sforsować granicę. Cudzoziemcy, którzy według relacji SG mieli być wyposażeni m.in. w siekiery, rzucili na płot kilka kłód drewna. W stronę funkcjonariuszy SG i żołnierzy Wojska Polskiego poleciały kamienie. Działaniom migrantów przyglądali się białoruscy pogranicznicy.

