Tragiczna śmierć 20-letniej studentki w Warszawie. Co wykazała sekcja zwłok?

14 października na balkonie jednego z budynków Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie znaleziono zwłoki młodej kobiety. Jak się okazało, zmarła to 20-letnia studentka z Portugalii, która przyjechała do Polski na wymianę międzynarodową. Maria studiowała ekonomię na Beira Interior w miejscowości Covilha, a w Polsce uczyła się na Politechnice Warszawskiej.

Śmierć studentki. Co wykazała sekcja zwłok?

Prokuratura oraz policja badają okoliczności, w jakich doszło do śmierci portugalskiej studentki. „Super Express” powołując się na relacje znajomych Marii informował, że 20-latka chciała się dostać na imprezę, która odbywała się w akademiku, jednak ze względu na zaostrzone zasady wejścia do domu studenckiego, nie została do niego wpuszczona. Studentka miała niefortunnie upaść, gdy próbować wdrapać się na drugie piętro do pokoju znajomych. Te doniesienia nie zostały potwierdzone przez służby.

Prokurator Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że do śmierci 20-latki doszło najprawdopodobniej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Dokładne przyczyny śmierci studentki będą znane po przeprowadzeniu szczegółowych badań.

Z uwagi na dobro rodziny pokrzywdzonej śledczy zadecydowali, że nie będą przekazywać szczegółowych informacji na temat prowadzonego postępowania.

