Ksiądz z Ruszowa molestował dziewczynki. Sąd złagodził wyrok ws. byłego proboszcza

Piotr M. został zatrzymany w maju 2019 r. po tym, jak matka niepełnosprawnego dziecka zgłosiła podejrzenie molestowania ze strony księdza, który przygotowywał dziewczynkę do komunii. Matka dziecka opowiadała, że jej córka w pewnym momencie zaczęła dziwnie się zachowywać, m.in. zamknęła się w sobie i milczała. W pewnym momencie, kiedy miała iść do kościoła na przedkomunijną mszę św. powiedziała, co się stało – relacjonował portal nj24.pl.

Prawdziwość słów dziewczynki potwierdziły badania psychologiczne. Byłemu proboszczowi z Ruszowa postawiono mu zarzut podejmowania innych czynności seksualnych wobec małoletniego. Ksiądz został aresztowany na trzy miesiące. Prowadzone postępowanie doprowadziło do postawienia Piotrowi M. dwóch zarzutów dotyczący czynów seksualnych wobec dzieci niepełnosprawnych umysłowo.

Część parafian broniła księdza z Ruszowa

W czasie postępowania prokuratura zaapelowała do pokrzywdzonych osób o kontakt. Zgłosiło się 18 osób, które miały być molestowane przez duchownego w latach 80., kiedy Piotr M. pracował we Wrocławiu. Sprawy pozostały jednak bez biegu z powodu przedawnienia. Podczas procesu część parafian protestowała w obronie księdza twierdząc, że proces jest nagonką na proboszcza i „od sądzenia jest Bóg, a nie świecki sąd”.

Sąd I instancji orzekł o winie Piotra M. i skazał go na pięć lat więzienia. Dodatkowo zarządził o dożywotnim zakazie zajmowania stanowisk związanych z opieką i wychowywaniem dzieci, zakazie zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi na okres 15 lat oraz nawiązce na rzecz każdej z pokrzywdzonych w kwocie 25 tys. zł. Ksiądz Ruszowa i jego obrońca złożyli jednak apelację.

Sprawa Piotra M. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

W sierpniu 2020 r. Sąd Okręgowy uchylił areszt wobec duchownego. Apelacja rozpoczęła się jesienią. W środę sąd w Jeleniej Górze złagodził wyrok w sprawie Piotra M. i skazał go na cztery lata pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć wniosek o kasację do Sądu Najwyższego.

