Wrocław. Ok. 3-letnie dziecko błąkało się po ulicy. Policja szuka rodziców dziewczynki

Jak podają policjanci, dziecko zostało zauważone przy ulicy Odrzańskiej we Wrocławiu. Idącą samotnie dziewczynkę w wieku ok. 3-4 lat zauważyła przechodząca ulicą kobieta. Świadek szybko wezwał policję. Dziecko nie mówi i jest nieadekwatnie ubrane do warunków pogodowych – relacjonują funkcjonariusze w komunikacie zamieszczonym na stronie.

Wrocław. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu rodziców dziecka

Dziecko otrzymało pierwszą pomoc i zostało przewiezione do jednego z wrocławskich szpitali. Życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci prowadzą teraz czynności mające na celu jak najszybsze dotarcie do opiekunów prawnych dziecka. W tym celu zamieścili zdjęcie dziewczynki i proszą wszystkie osoby, które rozpoznają dziecko o kontakt z najbliższą jednostką.

Osoby, które znają dziecko lub mają wiedzę na temat miejsca pobytu jej opiekunów prawnych, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław – Stare Miasto pod numerem telefonu 47 87 131 31, 47 87 143 90 lub numerem alarmowym 112.

