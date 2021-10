Ujawniamy najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Są zaskoczenia

Największe osobowości internetu także w języku polskim nazywane są influencerami – od angielskiego słowa „influence” czyli „wpływ”. Nazwa jest trafna, wpływają oni bowiem na poglądy i zachowania milionów Polaków. Nie tylko tych bardzo młodych, bo wbrew obiegowym opiniom internet nie jest już domeną wyłącznie nasto- czy dwudziestoparolatków, ale także pokolenia ich rodziców.

Ujawniamy, które miejsca zajęli najbardziej wpływowi ludzie polskiego internetu w najnowszym rankingu „Wprost”. Nie są to osoby, które po prostu mają największe zasięgi w sieci (choć one też mają znaczenie). To postaci, które poprzez internet mają największy wpływ na realia 2021 roku.

Czytaj też:

Oto 50 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Mazurek, Kaczyński, Mata i wielu innych

5. Robert i Anna Lewandowscy

On jest najlepszym napastnikiem na świecie. Jako jedyny polski zawodnik w historii zdobył tytuł Piłkarza Roku FIFA, Piłkarza Roku UEFA oraz Europejski Złoty But. Siedmiokrotnie sięgał z Bayernem Monachium po mistrzostwo Niemiec. W sezonie 2020/2021 pobił także niezwykle wyśrubowany rekord Gerda Muellera – 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. W biało-czerwonych barwach zdobył ponad 70 goli, co czyni go najlepszym strzelcem w historii polskiej reprezentacji narodowej.

Ona jest trenerką personalną i wielokrotną mistrzynią świata, Europy i Polski w karate. Inspiruje oraz motywuje miliony Polek do treningów i zmiany stylu życia.

Razem są najbardziej wpływową parą polskiego sportu i internetu. Ich profile w mediach społecznościowych śledzi ponad 50 mln osób!

14. Ekipa Friza

11 młodych ludzi z jednego domu, którzy w ciągu paru lat zawładnęli umysłami i portfelami milionów polskich nastolatków. Ich kanał na YouTube ma ponad 2 mln subskrybentów, a filmiki z ich udziałem ponad 300 mln wyświetleń. Na nich pokazują jak żyją, jak się bawią, czym jeżdżą albo co jedzą. Główną postacią jest sam „Friz”, czyli Karol Wiśniewski.

25-letni influencer z Krakowa też ma swój kanał na YouTube, który śledzi już prawie 5 mln osób. Jego produkcje wyświetlono ponad miliard razy! Oprócz pokazywania dobrej zabawy, Ekipa Friza weszła mocno w biznes. Produkują własne napoje, wydają płyty, kręcą lody, bo każdy już chyba słyszał o fenomenie lodów Koral sygnowanych logiem Ekipy. Dzieci pragnęły ich tak bardzo, że w internecie sprzedawano nawet same papierki. Biznes Ekipy jest wyceniany na ćwierć miliarda złotych.

17. Mata

Dla prawicy wulgarny syn opozycyjnego prawnika. Dla lewicy rozkapryszony dzieciak z bogatego domu, który zamiast walczyć z konsumpcjonizmem, promuje własny zestaw w McDonald’s.

Mata, czyli 21-letni Michał Matczak stał się głosem polskich nastolatków. Jego pierwszy głośny hit, utwór o tytule „Patointeligencja”, wywołał ogólnopolską debatę o tym, jak żyje i w jakiej kondycji jest dzisiaj polska młodzież. A gdyby sugerować się tylko zwrotkami młodego Matczaka stan ten można podsumować w trzech czasownikach: piją, palą i wciągają.

Od tamtej pory Mata znalazł się na fali i stał się specem od bicia rekordów w polskiej muzyce. Jego najnowszy album „Młody Matczak” sprzedał się w 15 tys. egzemplarzy w ciągu zaledwie sześciu godzin. W preorderze, czyli zanim w ogóle do oficjalnej sprzedaży trafił. Z kolei „Kiss cam”, singiel promujący najnowszy krążek, odtworzono w internecie w niecałą dobę 1,6 mln razy. Nikomu w Polsce wcześniej się to nie udało.

36. Anna Nagler

Dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netfliksie. Najbardziej wpływowa Polka w najpopularniejszym internetowym serwisie filmowym na świecie (12 mln użytkowników w samej Polsce).

Choć między bajki należy włożyć stwierdzenia, że Netflix jest „przyczółkiem lewackiej homopropagandy”, to faktycznie w jego bibliotece łatwo znaleźć liczne otwarte na tematykę LGBT czy gender seriale, które kreują liberalne poglądy młodych Polaków. Bez Anny Nagler nie byłoby m.in. sukcesu serialu „Sexify”, opisującego erotyczne perypetie trzech polskich studentek. Teraz pani dyrektor współtworzy jego drugi sezon.

50. Robert Makłowicz

Jednoosobowa kulinarna instytucja, która zaraża Polaków nie tylko dobrym smakiem, ale też uczy historii i pokazuje świat. Pan od gotowania w telewizji, zerwał z nią wszelakie kontakty i poszedł na swoje. Postawiony przez niego autorski kanał na YouTube okazał się hitem Internetu. Nie tylko wśród tych, którzy pamiętają jego kulinarne podróże z lat 90., ale również wśród młodych Polaków, którym Robert Makłowicz dziadersem nie pachnie.

Nawet kiedy mówi o kulinarnej tragedii PRL czy wielkim kunszcie cesarza Franciszka Józefa, i tak staje się hitem sieci, śmiejąc się z psa, który w jednym z jego odcinków zajadał się koperkiem.

Cały ranking 50 najbardziej wpływowych osób w Polsce znajduje się w najnowszym wydaniu „Wprost”:



Czytaj też:

Ranking 50 wpływowych, upadek autorytetu Jana Pawła II, zmiany u Dudy. Nowy „Wprost”