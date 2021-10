Studentom nakazano zakryć tatuaże i unikać biżuterii. Rektor reaguje na zamieszanie

Zalecenia dotyczące ubioru wydała komisja ds. przeciwdziałania problemom mobbingu, wykorzystywania seksualnego i dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród studentów i doktorantów SUM. Zaleciła m.in. unikania noszenia krótkich spodenek, bluzek z głębokim dekoltem, spódnic krótszych, niż do połowy uda, butów na wysokich obcasach czy biżuterii. Zalecono też staranne przycinanie zarostu, stonowanie makijażu i zakrywanie tatuaży.

Studenci za pośrednictwem facebookowego profilu swojego samorządu dali już wyraz niezadowoleniu z wytycznych komisji. Podkreślali, że nowe wytyczne dotyczące ubioru odbierają jako dyskryminujące. – Te zalecenia są skrajnie absurdalne. Jeśli jesteśmy studentami, dorosłymi ludźmi, to każdy ma na tyle wiedzy i umiejętności, żeby się odpowiednio ubrać na zajęcia, egzaminy czy w kontakcie z pacjentem – podkreślała jedna ze studentek w rozmowie ze stacją TVN24.

„W naszej ocenie wydźwięk wspomnianych zaleceń, a zwłaszcza ich uzasadnienie, jest niestosowny. Występuje tam wyraźne nawiązanie do rzekomego związku prezencji Studenta bądź Doktoranta z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych między Studentami, bądź Doktorantami a nauczycielami akademickimi, naruszającymi godność osobistą członków Społeczności Studentów i Doktorantów” – komentowała Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach.

facebook

Rektor: Zalecenia komisji są poza oficjalnym obiegiem dokumentów

W reakcji na wywołaną przez zalecenia burzę, władze uczelni zorganizowały spotkanie z przedstawicielami samorządu studentów oraz samej komisji. Rektor wyjaśniał też, jaki charakter miała lista przedstawiona przez komisję. – Chciałbym podkreślić, że dokument został rozpowszechniony poza oficjalnym obiegiem dokumentów. Jest on podstawą do dyskusji i tak powinien zostać odebrany. Wymogiem jest zaopiniowanie go przez samorząd studentów i doktorantów. Zawsze podkreślam, że dialog musi być podstawą wszelkich regulacji dotyczących pracowników, studentów i doktorantów – podkreślał w „Dzienniku Zachodnim” rektor SUM prof. Tomasz Szczepański.

Sprawa zawędrowała już nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego biuro potwierdziło zainteresowanie tematem i zapowiedziało, że zwróci się z pytaniami do komisji. Warto podkreślić, że w 2020 roku 9 wykładowców SUM zostało oskarżonych o mobbing i seksizm. Jak dotąd pracę stracił jeden z nich.

Czytaj też:

Ksiądz z Ruszowa molestował dziewczynki. Sąd złagodził wyrok ws. byłego proboszcza