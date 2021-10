Najnowszy sondaż. Połowa Polaków chce dymisji całego Episkopatu

W badaniu przeprowadzonym przez Kantar zadano pytanie dotyczące afer pedofilskich w polskim Kościele, ujawnianych co pewien czas przez media. Ankieteczy zapytali, co w związku z nimi oraz faktem ukrywania ich przez krajowych biskupów powinien zrobić papież Franciszek. Aż 50 proc. Polaków odpowiedziało, że rozwiązaniem będzie w tym wypadku dymisja całego Episkopatu. 30 proc. sugerowało, by pozostawić sprawę do wyjaśnienia polskim biskupom, a 20 proc. stwierdziło, że nie ma zdania.

Drugim pytaniem zadawanym przez ankieterów było to dotyczące reakcji Kościoła katolickiego w Polsce na ujawniane przez dziennikarzy afery pedofilskie. Pytano, czy władze tej instytucji odpowiednio zareagowały na kolejne przypadku, nagłaśniane przez media. Jak się okazuje, aż 79 proc. badanych odpowiedziało, że Kościół nie zajął się tym problemem w sposób właściwy. Tylko 12 proc. pytanych udzieliło odpowiedzi, że Kościół na tę palącą kwestię odpowiedział dobrze lub raczej dobrze.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie w dniach 12-13 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18 roku życia.

Sondaż „Wprost” ws. reakcji Kościoła na pedofilię

W lutym tego roku w badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla „Wprost” spytano ankietowanych, na ile zgadzają się ze stwierdzeniem: „Po ujawnieniu kolejnych afer pedofilskich w polskim Kościele cały Episkopat powinien podać się do dymisji”. Przeważająca część respondentów (58,7 proc.) stwierdziła, że zgadza się z tak postawioną tezą. Przeciwnego zdania było 33,9 proc. badanych, a 7,4 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Zwolennikami dymisji kościelnych przywódców było wówczas 70 proc. wyborców opozycji i 41 proc. elektoratu Zjednoczonej Prawicy. Za tak radykalnym rozwiązaniem częściej opowiadali się mężczyźni (64 proc.) niż kobiety (54 proc.). Odpowiedź „zgadzam się z tym twierdzeniem” dominowała we wszystkich grupach wiekowych, poza osobami osobami w wieku 50-59 lat. W tej grupie twierdząco odpowiedziało 25 proc. badanych, podczas gdy w grupie 30-39 lat – 87 proc., a wśród osób po 70-tce – 74 proc.

Za usunięciem obecnego składu Episkopatu częściej opowiadali się mieszkańcy średnich (77 proc.) i dużych miast (70 proc.) niż wsi (52 proc.). Więcej przeciwników niż zwolenników dymisji Episkopatu było wśród osób, które deklarowały się jako wierzące i praktykujące regularnie (45 do 43 proc.) oraz praktykujące nieregularnie (45 do 50 proc.). Osoby wierzące, ale niepraktykujące w 66 proc. opowiadały się za rezygnacją Episkopatu. Takie rozwiązanie popierało też 93 proc. osób niewierzących i praktykujących oraz 86 proc. osób niewierzących i niepraktykujących.

