„Purpurowa sieć” w polskim Kościele. Jan Paweł II wiedział o przestępstwach abp Paetza?

W „Czarno na białym” w TVN24 pokazano kolejny reportaż autorstwa Marcina Gutowskiego poświęcony skandalom w polskim Kościele. W „Purpurowej sieci” ujawniono powiązania między kościelnymi hierarchami, które doprowadziły m.in. do licznych przypadków tuszowania pedofilii.

Jak duchowni kryli abp Paetza

Bohaterami materiału TVN24 są m.in. abp Jakub Kowalczyk oraz abp Juliusz Paetz. Z ustaleń reportera wynika, że to właśnie były nuncjusz apostolski miał być odpowiedzialny za wszystkie awanse abp Paetza. To także on miał się w dużym stopniu przyczynić do tuszowania skandaliczych zachowań duchownego, na którego Stolica Apostolska nałożyła zakazy liturgiczne po ujawnieniu oskarżeń o molestowanie kleryków z poznańskiego seminarium. Hierarcha miał tak długo uniknąć kary również dzięki kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz abp Markowi Jędraszewskiemu. Ten ostatni miał się wstawić za abp Paetzem i zorganizować zbiórkę podpisów w jego obronie.

– Tam się pojawia abp Jędraszewski, który jest człowiekiem i buduje front obrony tego homoseksualnego drapieżcy – komentuje adwokat Artur Nowak. – Był wtedy biskupem pomocniczym w Poznaniu. Nie tylko nie stanął w obronie ofiar, ale pisał listy wzywające do obrony metropolity Paetza, atakujące tych, co chcieli prawdy. Gdy dziś mówi o tęczowej zarazie, należy zapytać, dlaczego dwadzieścia lat temu nie walczył z tą tęczową zarazą – dodał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ile wiedział Jan Paweł II?

W Purpurowej sieci wspomniano także o wieloletniej przyjaciółce Jana Pawła II. To właśnie Wanda Połtawska miała jako pierwsza poinformować papieża o skandalicznych zachowaniach abp Paetza. – Nie wierzę w to, żeby Jan Paweł II o tym nie wiedział. Skończmy z tym – powiedział mecenas Nowak. – Z wielu innych relacji wiadomo, że papież wiedział też od innych osób – dodał ks. Isakowicz-Zaleski.

