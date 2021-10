Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021? Ostatnia manipulacja zegarkami za 5 lat?

Koniec października od wielu już lat kojarzy się ze zmianą czasu. Do niedawna wydawało się, że ta tradycja może wreszcie przejść do lamusa. Niestety na razie nie udało się przyjąć odpowiednich regulacji, przez co czekają nas kolejne zmiany czasu.

Ostatnia zmiana czasu? Może w 2026 roku

Jeszcze przed rokiem wiele wskazywało na to, że ostatnia zmiana czasu czeka nas już w 2021 roku. Wszystko za sprawą Parlamentu Europejskiego, który przygotował projekt dyrektywy, dzięki któremu zmiana czasu zostałaby usunięta w całej Europie. Projekt został przegłosowany, a do jego wprowadzenia potrzebna była już tylko akceptacja przywódców krajów członkowskich. Ci jednak zdecydowali o jego bezterminowym zawieszeniu.

We wrześniu 2021 roku do Sejmu trafił projekt ustawy, na mocy którego zmiana czasu w Polsce mogłaby zostać usunięta na stałe. Jego inicjatorem jest Koalicja Polska. Warto jednak podkreślić, że to nie pierwszy projekt dotyczący zmiany czasu złożony przez polityków związanych z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak dotąd żaden z nich nie został przyjęty.

Wycofanie się ze zmiany czasu na poziomie ustawodawstwa krajowego może być trudne, ponieważ kwestia ta podlega pod prawo unijne. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii UE przysłała właśnie, że Komisja Europejska wydała właśnie komunikat, który sugeruje przedłużenie tradycji zmiany czasu do 2026 roku. W tym celu w Polsce powinno zostać wydane nowe rozporządzenie. – Prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia mają zatem związek z nowym komunikatem Komisji Europejskiej ws. zmian czasu w latach 2022 – 2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie UE muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu – mówiła wiceminister Olga Semeniuk

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021?

Zgodnie z przepisami i tradycją zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października. Właśnie dlatego w 2021 roku czas zimowy wprowadzimy w nocy z 30 na 31 października. Przesuniemy wtedy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2, dzięki czemu będziemy spać o godzinę dłużej.

Wszystko wskazuje na to, że już w marcu czeka nas kolejna zmiana czasu, tym razem na letni. Wskazówki zegarów z godziny 2 na 3 w 2022 roku przesuniemy w nocy z 26 na 27 marca. Przez to będziemy spać o godzinę krócej.