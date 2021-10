Konferencja Warsaw Model United Nations. O czym dyskutowali uczestnicy?

Katastrofa klimatyczna czy kryzysy ekonomiczne – między innymi na takich tematach skupiła się młodzież w trakcie konferencji Warsaw Model United Nations, organizowanej przez uczniów Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w dniach 22-25 października.

Inspirację dla licealistów stanowiły anglojęzyczne konferencje Model United Nations, polegające na „modelowaniu” obrad ONZ. Ich uczestnicy są podzieleni na komitety, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, UNESCO czy Rada Bezpieczeństwa i debatują na aktualne tematy.

Wydarzenie odbyło się po trwającej rok przerwie, wywołanej przez pandemię koronawirusa. Zdaniem organizatorów w wielu młodych licealistach rozbudziła ona potrzebę podjęcia działania i zainteresowania się światem polityki. „Młodzież czuje się coraz bardziej odpowiedzialna za swoją przyszłość, zaczyna zdawać sobie sprawę z bezczynności rządzących, których miejsce sama zaraz obejmie” – zapewniają.

Warszaw Model United Nations. Jak przebiegała konferencja?

Po ceremonii otwarcia uczestnicy wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym, czyli obradach Rady Bezpieczeństwa. Delegaci tego komitetu debatowali na temat misji pokojowych ONZ i podejmowania dalszych działań dążących do utrzymania bezpiecznej sytuacji na arenie międzynarodowej.

W sobotę delegaci stawili się w ADN Centrum Konferencyjnym na Grzybowskiej, gdzie starali się osiągnąć główny cel symulacji obrad ONZ – dojść do porozumienia między delegatami reprezentującymi różne państwa oraz napisać rezolucję.

W tym roku komitety UNESCO oraz International Criminal Tribunal for former Yugoslavia cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem. „Delegaci wpasowują się w swoje role świetnie i rzetelnie odzwierciedlają politykę i interesy swoich państw. W ICTY, czyli w Międzynarodowym Kryminalnym Trybunale do spraw byłej Jugosławii, uczestnicy wcielają się w role sędziów, adwokatów oraz prokuratorów i na nowo analizują proces oskarżonego o przestępstwa przeciwko ludzkości Radovana Karadžića, byłego prezydenta Republiki Serbskiej. Jest to naprawdę niesamowita okazja dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z karierą prawniczą i chce już teraz zagłębić się w interesujący ich temat i spróbować swoich sił” – poinformowali organizatorzy.

Patronem medialnym konferencji Warsaw Model United jest Wprost.