RPO skrytykował warunki w ośrodkach dla migrantów. Straż Graniczna odpowiedziała

Jak czytamy w raporcie sporządzonym przez Biuro RPO, ośrodek w Wędrzynie sprawia wrażenie więzienia: otoczony jest drutem kolczastym, w oknach ma kraty, a na placach spacerowych postawione są zasieki. Zakratowane okna znajdziemy też w ośrodku w Krośnie Odrzańskim, gdzie dodatkowe wątpliwości budzą wspólne prysznice bez wydzielonych kabin czy kąciki sanitarne zamiast toalet. RPO wyraziło też zbulwersowanie faktem, że jeden z tych ośrodków leży na terenie czynnego poligonu, nierzadko więc dobiegają do niego strzały i wybuchy. Braki w dostępie do informacji oraz brak opieki lekarskiej i psychologicznej to kolejne z zarzutów wymienionych w raporcie.

Straż Graniczna odpowiedziała na krytykę RPO

Straż Graniczna broni się tym, że obecne pomieszczenia dla cudzoziemców w Wędrzynie to te same, w których zakwaterowani byli żołnierze polscy oraz z państw NATO. Służba podkreśla, że nielegalni migranci mają pełne wyżywienie i swobodny dostęp do sanitariatów. Mogą korzystać z internetu i telefonów komórkowych, które udostępnia się im, jeśli zgubili własne.

SG podkreśla, że w każdym ośrodku przebywa ratownik lub pielęgniarka, a opieka specjalistyczna jest im zapewniania także przez lekarzy z zewnątrz. Kraty i zasieki mają z kolei zapobiegać ucieczce, ponieważ w ośrodkach tych przebywają osoby, które w kraju są jednak nielegalnie. Resztę niedogodności tłumaczy się koniecznością dostosowania budynków w krótkim czasie.

Komunikat Straż Granicznej: Formy zabezpieczenia

„Mając na uwadze konieczność szybkiego dostosowania infrastruktury obiektów Ośrodka Szkoleń Poligonowych Wojsk Lądowych w Wędrzynie do wymogów strzeżonego ośrodka, musiały m.in. zostać zapewnione pewne formy zabezpieczenia jak choćby kraty w oknach. Przedmiotowe działanie, tj. instalacja tzw. krat w oknach, jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (§ 6.) Ponadto, Straż Graniczna sukcesywnie stara się wprowadzać dodatkowe udogodnień dla osób przebywających w tym ośrodku” – czytamy w odpowiedzi SG na raport RPO.

