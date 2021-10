Syreny alarmowe w samo południe w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Szczecinie

Syreny alarmowe w Polsce najczęściej wyją podczas ćwiczeń, a także ważnych rocznic i wydarzeń. Ich najważniejszym zadaniem jest jednak ostrzeganie obywateli przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Częściowo właśnie dlatego syreny alarmowe zawyją w piątek 29 października. W samo południe będą nas ostrzegały przed zmianami klimatycznymi.

Syreny alarmowe 29 października. W samo południe zabrzmiały w Warszawie

Na wzór miast w Niemczech, Belgii i Holandii, gdzie w lipcu syreny alarmowe ostrzegały przed zmianami klimatycznymi, tym razem i w Polsce rozbrzmi sygnał ostrzegawczy. Do akcji Gazety.pl i Koalicji Klimatycznej dołączyły największe miasta w Polsce – Warszawa, Gdańsk, Łódź i Szczecin.

Jak podkreślają organizatorzy, data akcji nie została wybrana przypadkowo. W niedzielę 31 października w Glasgow rozpocznie się COP26, czyli szczyt klimatyczny organizowany przez ONZ.

- Kryzys klimatyczny to nie tylko teoria, to udowodniony naukowo fakt i śmiertelne zagrożenie. Dlatego czas włączyć „Alarm dla klimatu”. Warszawa dołącza do akcji społecznej zorganizowanej przez portal Gazeta.pl i oraz Koalicję Klimatyczną i w ramach „Alarmu dla Klimatu” 29 października w samo południe w stolicy zawyją syreny. Będzie to symboliczne ostrzeżenie, że walka z kryzysem klimatycznym, największym kryzysem naszych czasów, to wielkie zadanie dla nas wszystkich. – mówił w specjalnym nagraniu Rafał Trzaskowski.

Na wystąpienie Trzaskowskiego szybko zareagował ruch Miasto Jest Nasze. Działacze wypomnieli prezydentowi Warszawy, że uruchamia on syreny alarmowe, zamiast doraźnie zacząć działać na rzecz zmian klimatu, np. uruchamiając nowe buspasy, ograniczając ruch aut w mieście, czy budując zielone parki zamiast kolejnych parkingów.

Syreny alarmowe przed COP26

ONZ opublikowało raport, w którym wyliczono, że świat zmierza do ocieplenia o 2,7 stopni Celsjusza. Dlatego światowi przywódcy i eksperci po raz kolejny spotkają się, aby wspólnie omówić strategię działań, które pozwolą zahamować lub przynajmniej spowolnić proces zmian klimatycznych.

COP26 rozpocznie się w niedzielę 31 października i potrwa do 12 listopada. W tym czasie poruszone zostaną kwestie związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniem ocieplania klimatu do 1,5 st. C, zamiast 2,7 st. C. Wśród celów COP26 znalazły się również: