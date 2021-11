Purpurowa sieć polskich biskupów. Makowski: Jakie trupy jeszcze kryjecie w swoich szafach?

Dlaczego nie ochroniliście dzieci przed pedofilami? Dlaczego dobro kościelnych instytucji jest dla was ważniejsze niż dobro ofiar? – te pytania stawiają już nie zajadli krytycy Kościoła, ale szeregowi katolicy poruszeni skalą demoralizacji. Czy biskupi, którzy doprowadzili Kościół w Polsce do największego kryzysu po 1989 roku, są w stanie go naprawić?

Doskonale znamy to powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Ta stara prawda dobrze pasuje do czołówki polskich dostojników kościelnych, którzy – z każdym ujawnionym o ich życiu i działaniu materiale medialnym – jawią się jako czarne charaktery. Obraz czołowych polskich hierarchów, na czele z kard. Stanisławem Dziwiszem, byłym nuncjuszem abp Józefem Kowalczykiem, ukaranym za tuszowanie pedofilii abp Leszkiem Sławojem-Głodziem czy nieoficjalnym duszpasterzem PiS abp Markiem Jędraszewskim – pokazuje nam grupę zdemoralizowanych świętoszków. Jeszcze do wtorku biskup w Polsce znajdował się poza krytyką. Hierarchowie brylowali w mediach – najczęściej w okolicach świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych – pouczając maluczkich, jak żyć. Dziennikarze z nabożną zadumą wsłuchiwali się w owe potępiające banały świat.