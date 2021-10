Kolejne spotkanie polskich biskupów z papieżem. Abp Jędraszewski zrelacjonował wizytę

W czwartek 28 października ostatnia z czterech grup polskich hierarchów, którzy przybyli do Watykanu w ramach wizyty ad limina apostolorum, spotkała się z papieżem Franciszkiem. W spotkaniu wzięli udział biskupi z archidiecezji krakowskiej i katowickiej, w tym arcybiskup Marek Jędraszewski i arcybiskup Wiktor Skworc. Towarzyszyli im także hierarchowie z diecezji bielsko-żywieckiej, tarnowskiej, kieleckiej, gliwickiej i opolskiej.

Kolejne spotkanie polskich biskupów z papieżem Franciszkiem

Po spotkaniu z Franciszkiem arcybiskup Marek Jędraszewski stwierdził, że papież „doskonale zna sytuację w Polsce”. – Uderzyło nas to, że jest niezwykle przekonany, co do autorytetu, jakim cieszy się w naszym kraju ksiądz, zwłaszcza proboszcz – powiedział. – Ojciec Święty mówił: przy tych wszystkich problemach, jakie macie, jakie są, o których ja wiem, trwajcie przy tym autorytecie, budujcie go, traktujcie to jako wielki Boży dar dla was, Polski i całego Kościoła w Polsce – relacjonował dalej hierarcha. Arcybiskup Jędraszewski poinformował, że spotkanie z papieżem odbywało się w atmosferze serdeczności i troski o Kościół w Polsce.

„Papież wzywał do poczucia odpowiedzialności za wiarę i do zdecydowanej obrony chrześcijańskich wartości. Wskazał, że molestowanie nieletnich jest powodem bólu, cierpienia i wstydu całej wspólnoty wierzących” – przekazała w komunikacie na stronie internetowej Archidiecezja Krakowska.

Polska „płucami” Kościoła w Europie?

Arcybiskup Jędraszewski relacjonował także spotkania, do których doszło w dykasteriach, komisjach. – Byliśmy wszyscy zaskoczeni tym, że ze strony przyjmujących nas przedstawicieli organów kurialnych była gotowość do słuchania i wielokrotnie powtarzana chęć pomocy, gdyby ta pomoc była konieczna – mówił. Zdaniem metropolity krakowskiego „wiele tych osób, pochodzących z różnych krajów, podkreślało, że na tle innych krajów europejskich, Polska jest dla nich wszystkich takimi płucami, dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać".

