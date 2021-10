Regionalne lockdowny i obostrzenia tylko dla niezaszczepionych? Piotr Müller komentuje

W ostatnich tygodniach zauważalny jest dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. W czwartek 28 października resort zdrowia poinformował o wykryciu 8 378 nowych przypadków. Zmarło 101 osób z COVID-19. Piotr Müller na antenie Polsat News został zapytany, czy rząd planuje wprowadzić dodatkowe obostrzenia.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

W tej chwili takiej decyzji nie ma, natomiast oczywiście ja jej wykluczyć nie mogę i mówimy o tym, że to jest wariant, który jest potencjalnie brany pod uwagę. Ale też regionalny przede wszystkim – powiedział rzecznik rządu.

– A po drugie, mimo wszystko cały czas staramy się, żeby to nie było konieczne, dlatego wznawiamy funkcjonowanie niektórych oddziałów szpitalnych, zabezpieczamy opiekę medyczną dla tych osób, które tego potrzebują. To jest wariant, który jest pierwszy: to znaczy zabezpieczanie opieki medycznej dla osób, które są chore, możliwe nieograniczanie funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego – kontynuował polityk.

Nowe obostrzenia dotkną tylko niezaszczepionych?

Z jakim wyprzedzeniem rząd ogłosi ewentualne wprowadzenie kolejnych obostrzeń? Rzecznik rządu zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej. – Ja tutaj niestety, mając doświadczenie tego, co się działo rok temu, nie jestem w stanie zagwarantować, że to będzie dwa tygodnie wcześniej, ale powiedzmy, że jeżeli widzimy pewien trend to na pewno na kilka dni, co najmniej tydzień, myślę, że to jest możliwe – powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu został również zapytany, czy ewentualne kolejne obostrzenia będą dotyczyć jedynie osób niezaszczepionych. – One będą dotyczyły przede wszystkim kwestii regionalnych, czyli będą dotyczyły terenów, na których jest problem główny, jeżeli chodzi o wzrost zachorowań i z tych limitów w większości przypadków będą wyłączone, tak jak jest obecnie, osoby, które są zaszczepione – przekazał Piotr Müller.

Czytaj też:

Dla kogo i kiedy szczepienia trzecią dawką? Poradnik Ministerstwo Zdrowia