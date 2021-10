Tęczowy piątek nie tylko w szkołach. Czym jest akcja zainicjowana przez KPH?

W ostatni tydzień października, który w tym roku wypada 29 dnia miesiąca, obchodzony jest Tęczowy piątek. To akcja zainicjowana przez Kampanię Przeciwko Homofobii, która ma na celu pokazać, że młodzież LGBT+ jest akceptowana w środowisku szkolnym. Tęczowy piątek jest również celebrowany poza szkolnymi murami. W tym roku odbędzie się 6. edycja Tęczowego piątku. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2016 r.

Do akcji może dołączyć każdy. Kampania Przeciwko Homofobii zaznacza, że w szkołach to uczniowie decydują, jak ma wyglądać Tęczowy piątek. Można np. założyć coś tęczowego jak przypinkę, torbę lub skarpety. Inną opcją jest wywieszenie tęczowej flagi lub plakatu o Tęczowym piątku w widocznym miejscu. – Możesz też po prostu zadzwonić do młodej osoby LGBT, którą znasz i powiedz jej, że może na Ciebie liczyć – powiedziała wicedyrektorka KPH Mirosława Makuchowska.

Tęczowy piątek 2021. KPH o „zakłócaniu święta młodych osób LGBT przez polskie władze”

Kampania Przeciwko Homofobii zaznacza, aby świętować Tęczowy piątek bezpiecznie. Przypomina, że w poprzednich latach zdarzały się sygnały, że za celebrowanie akcji były negatywne konsekwencje. PBH twierdzi, że „już prawie tradycją stały się próby zakłócania święta młodych osób LGBT przez polskie władze”. KPH zwraca również uwagę na tzw. Lex Czarnek i „zamach na Marsze Równości”.

„Nauczycielom i dyrektorom, którzy będą chcieli wspierać uczniów i uczennice LGBT oraz edukować na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, będzie grozić zwolnienie albo nawet postawienie przed sądem” – ostrzega Kampania Przeciwko Homofobii. KPH podało, że według badań 39 proc. młodzieży LGBT ukrywa w szkole swoją tożsamość, a 18 proc. uważa, że szkoła przedstawia tematykę związaną z LGBT w pozytywny lub neutralny sposób.

Kampania Przeciwko Homofobii o zatrważających statystykach

Kampania Przeciwko Homofobii podaje, że 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, a niemal połowa z nich zmaga się z objawami depresji. Dodatkowo 26 proc. osób LGBT spotyka z przypadkami przemocy w szkołach. Młodzi, którzy zdradzili swoją orientację seksualną, nie mają również akceptacji rodziców. Negatywny wpływ na nastolatków LGBT miała również izolacja związana z koronwirusem.

