Najnowszy raport Straży Granicznej. Funkcjonariusze korzystają z nowych uprawnień

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W czwartek 28 października odnotowano 575 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu imigrantów (trzech obywateli Iraku i czterech obywateli Afganistanu). Za pomocnictwo zatrzymano dziewięć osób (pięciu obywateli Syrii oraz obywatela Niemiec, Słowenii, Iraku i Ukrainy).

Raport Straży Granicznej. Wydano 40 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski

Dodatkowo Straż Graniczna poinformowała, że wobec 40 cudzoziemców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Możliwość wydawania takich postanowień wprowadziła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Na jej mocy cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. W postanowieniu o opuszczeniu RP orzeka się też zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Zapisy nowelizacji weszły w życie we wtorek 26 października.

Kryzys na granicy. Stan wyjątkowy obowiązuje w części dwóch województw

Przypomnijmy – na początku września w części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony stan wyjątkowy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, ale został przedłużony o kolejne 60. Politycy zdecydowali się na wprowadzenie takiego rozwiązania w odpowiedzi na kryzys migracyjny, inspirowany przez reżim Łukaszenki.

