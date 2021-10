Dziennikarka przejdzie z TVP do Polsat News. Dołączy do męża

Agata Biały-Cholewińska związana wcześniej z TVP Info dołączy do Polsat News – podał portal Wirtualne Media. Dziennikarka ma już być uwzględniona w grafiku prezenterskim. Według nieoficjalnych doniesień ma zadebiutować 1 listopada w paśmie „W rytmie dnia”. W czerwcu do Polsat News dołączył mąż Agaty Biały-Cholewińskiej – Michał Cholewiński.

Agata Biały-Cholewińska i Michał Cholewiński z przeszłością w TVP

Małżeństwo Cholewińskich pracowało wcześniej w TVP, ale w pewnym momencie Agata Biały-Cholewińska i Michał Cholewiński zostali zdjęci z anteny. To echa wypowiedzi prezentera z października 2020 r. i protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Cholewiński na antenie TVP Info zaznaczył, że chce porozmawiać ze swoim gościem o demonstracjach i „nie będzie odnosił się do sedna, uzasadnienia i sentencji wyroku TK”.

– Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – powiedział dziennikarz.

Degradacja po komentarzu ws. wyroku TK

Po tych słowach prezenter został ukarany i zdegradowany. Podobna sytuacja spotkała jego żonę. Dziennikarze dostali ofertę pracowania w mniej prestiżowym TVP Polonia. Miały również zostać zmniejszone ich zarobki. Od listopada do grudnia 2020 r. małżeństwo było w rezerwowej grupie dziennikarzy, która miała zabezpieczać ciągłość nadawania kanału w przypadku wystąpienia koronawirusa. Następnie Cholewińscy poszli na zwolnienie lekarskie.

